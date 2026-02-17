Kopfüber vom Faschingswagen gesprungen: Spital!

Übermütiger Partygast

Ein Traktor mit einem umgebauten Anhänger rollte Richtung Lockenhaus. Von den acht Faschingsfreunden, die es sich auf einer Sitzbank gemütlich gemacht hatten, stand ein Mann plötzlich schnurstracks auf und sprang während der Fahrt ohne Worte einfach kopfüber auf die Straße. Der übermütige Partygast, der offensichtlich stark alkoholisiert war, schlug hart auf dem Asphalt auf.