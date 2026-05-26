„Wir werden unser Herz auf dem Eis lassen“

Ausgangslage

Mit Schweiz und Finnland stehen in der Gruppe A bereits zwei Aufsteiger fest. Das dritte Ticket sollte sich Lettland schnappen (trifft auf Ungarn). Das vierte Ticket wird anschließend am Dienstag vergeben: Mit einem Sensations-Sieg über die USA – egal ob nach 60 oder 65 Minuten – wäre Österreich im Viertelfinale. Die USA nur bei einem Erfolg nach 60 Minuten. Denn siegen die US-Boys erst nach Verlängerung oder Penaltyschießen, gäbe es dafür nur zwei Punkte. Dann hätten sie mit Österreich und Deutschland in der Endabrechnung zehn Punkte. Dann würden die direkten Duelle unter diesen drei Teams entscheiden – hier hätten die Deutschen die Nase vorne, würden doch noch aufsteigen.