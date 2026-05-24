Gewalt an Frauen: Wer in (Fremden-)Statistik führt

Sechs Frauen pro Tag Opfer von Gewalt

Demnach wurden im vergangenen Jahr 2062 Frauen zu Opfern von Fremdenkriminalität – also im Durchschnitt knapp sechs Verbrechen pro Tag. „Das ist das Ergebnis der Show-Politik der ÖVP, wo man sich für einzelne Abschiebungen feiern lässt, während gleichzeitig tausende neu in unser Land kommen“, kritisiert FPÖ-General Michael Schnedlitz scharf.