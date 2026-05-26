Erstmals seit 1999: New York Knicks in NBA Finals!

Für die Mannschaft von Head Coach Mike Brown war es bereits der elfte Sieg in Folge im Play-off. Die Philadelphia 76ers in den Viertelfinals und nun die Cavaliers besiegten sie jeweils per „Sweep“, also mit einem 4:0-Sieg im „best of seven“. In Cleveland lagen die Knicks nach einem 20:0-Run schon im zweiten Viertel deutlich voran. Bei den Cavs kam Donovan Mitchell auf 31 Punkte. James Harden verbuchte nach einer schwachen Vorstellung nur zwölf Zähler.