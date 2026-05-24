Burgenlands große Hoffnung bei den WorldSkills

Ein Möbeltischler aus Bad Sauerbrunn kämpft im Herbst in China um den Weltmeistertitel.
Wenn im September die Berufsweltmeisterschaften in Shanghai über die Bühne gehen werden, wird auch das Burgenland vertreten sein. Elias Stephan, Möbeltischler aus Bad Sauerbrunn, ist Teil des 48-köpfigen, rot-weiß-roten Teams. Es geht nicht nur um das Dabeisein. Noch nie konnte ein burgenländischer Vertreter eine Medaille bei den WolrdSkills erringen. Die Hoffnungen ruhen deswegen nun auf Stephan.
Möbel für Luxusyachten
Der 21-Jährige ist bei List General Contractor in Bad Erlach beschäftigt und arbeitet dort an hochwertigen Möbelstücken für Luxusyachten. Bei den Einzelanfertigungen sind höchste Präzision, Materialkenntnis und saubere Abläufe gefragt. „Für mich ist das die Chance, mein Können auf internationalem Niveau zu zeigen und mich mit den Besten meines Berufs zu messen“, meint Stephan im Hinblick auf China.
Qualifikation als erster Schritt
Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth und -Direktor Harald Schermann gratulierten zur Qualifikation und wünschten ihm schon jetzt alles Gute: „ Elias Stephan zeigt eindrucksvoll, was mit Engagement, Präzision und fachlicher Konsequenz möglich ist.“
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