Burgenlands große Hoffnung bei den WorldSkills

Wenn im September die Berufsweltmeisterschaften in Shanghai über die Bühne gehen werden, wird auch das Burgenland vertreten sein. Elias Stephan, Möbeltischler aus Bad Sauerbrunn, ist Teil des 48-köpfigen, rot-weiß-roten Teams. Es geht nicht nur um das Dabeisein. Noch nie konnte ein burgenländischer Vertreter eine Medaille bei den WolrdSkills erringen. Die Hoffnungen ruhen deswegen nun auf Stephan.