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Argentinien bangt

WM in Gefahr? Klub veröffentlicht Messi-Diagnose

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.05.2026 08:18
Lionel Messi dürfte für die WM wieder fit sein.
Lionel Messi dürfte für die WM wieder fit sein.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs WM-Gegner Argentinien darf wohl etwas aufatmen! Nachdem Superstar Lionel Messi am Sonntag im US-Liga-Spiel von Inter Miami angeschlagen ausgewechselt wurde, hat der Klub nun eine erste Diagnose veröffentlicht. Die Weltmeisterschaft dürfte nicht in Gefahr sein. 

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„Nach weiteren medizinischen Tests am Montag deutet die erste Diagnose auf eine Überlastung in Verbindung mit Muskelermüdung in seiner linken Oberschenkelmuskulatur hin. Der Zeitpunkt für seine Rückkehr zur körperlichen Aktivität hängt von seinem klinischen und funktionellen Fortschritt ab“, teilt Inter Miami mit. 

Messi musste zuletzt angeschlagen vom Platz.
Messi musste zuletzt angeschlagen vom Platz.(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Für ÖFB-Duell bereit
Messi soll nun seine Belastungen reduzieren – eine Pause von etwa zehn Tagen steht für den 38-Jährigen wohl an. Anschließend soll er wieder normal ins Training einsteigen können. Damit soll Messi auch schon zu Beginn der WM wieder einsatzfähig sein. 

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Das erste WM-Spiel bestreitet Argentinien am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien. Für österreichische Fans ist besonders das zweite Gruppenspiel ein Highlight: Am 22. Juni trifft das ÖFB-Team auf Argentinien. Bis zu diesem Duell sollte Messi auf jeden Fall wieder fit sein.

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