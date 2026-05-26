Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jeden Monat!

Österreicher werfen Lebensmittel um 100 Euro weg

Wirtschaft
26.05.2026 08:10
Gerade Obst und Gemüse landet oft im Müll, obwohl man es eigentlich noch verwerten könnte.
Gerade Obst und Gemüse landet oft im Müll, obwohl man es eigentlich noch verwerten könnte.(Bild: WWF/Zinner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Zeiten, wenn jeder Euro gerade am Konto von Familien zählt, macht nun der WWF mit einer neuen Erhebung auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam, die uns richtig teuer kommt. Denn monatlich wirft jeder Österreicher Essen im Wert von 100 Euro in den Mistkübel. 

0 Kommentare

Zu diesem Ergebnis kommt der WWF, indem man Daten und Studien zu Lebensmittelabfällen mit aktuellen Lebensmittelpreisen kombiniert hatte. Monatlich werden demnach rund 14 Kilogramm Essen im Durchschnittshaushalt weggeschmissen. Besonders betroffen: Obst und Gemüse sowie Brot- und Backwaren.

Belastet Umwelt und Geldbörse
Teurere Fleischprodukte und Fisch würden seltener verschwendet werden. „Die Ergebnisse zeigen, dass Lebensmittelverschwendung nicht nur Umwelt und Klima belastet, sondern auch spürbare Kosten für Haushalte verursacht. Wer weniger wegwirft, spart daher Geld und schont wertvolle Ressourcen“, sagte Dominik Heizmann vom WWF.

  Insgesamt werden laut dem Umweltverband jährlich mehr als 1,2 Millionen Tonnen Lebensmittel in Österreich verschwendet. Davon entfallen etwa 570.000 Tonnen auf Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel und Außer-Haus-Verpflegung, weitere 685.000 Tonnen auf private Haushalte. Dadurch würden auch Lebensmittelpreise steigen, warnte der WWF. Kosten für Produktion, Transport, Lagerung und Entsorgung von Lebensmitteln, die nie konsumiert werden, würden entlang der gesamten Wertschöpfungskette mitgetragen, erläuterte der Verein.

Dominik Heinzmann vom WWF fordert mehr Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung.
Dominik Heinzmann vom WWF fordert mehr Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung.(Bild: WWF/Zinner)

WWF fordert mehr Aufklärung
Den 26. Mai hat der WWF zum Tag der Lebensmittelrettung ausgerufen. Die Umweltschützer forderten anlässlich dessen mehr Aufklärung über den Wert von Lebensmitteln und Möglichkeiten zur Vermeidung von Abfällen in Schulen und Fachausbildungen. Außerdem brauche es eine transparente Erfassung der Lebensmittelabfälle vom Feld bis zum Teller. „Von der Landwirtschaft bis zum Haushalt werden noch immer enorme Mengen genießbarer Lebensmittel verschwendet. Deshalb braucht es mehr Transparenz über Lebensmittelabfälle, verbindliche Reduktionsziele und bessere Rahmenbedingungen für Lebensmittelspenden“, erklärte Heizmann.

Lesen Sie auch:
Durch die gestiegenen Energiekosten aufgrund des Kriegs im Iran werden auch die Lebensmittel ...
Höchster Stand im März
Preise für Lebensmittel steigen derzeit weltweit
04.04.2026
Krone Plus Logo
„fru fru“, Cola & Co.
So viel „Überraschung“ darf bei Lebensmitteln sein
30.04.2026
„Dauert nicht lange“
Diese Lebensmittel könnte der Krieg teurer machen
20.03.2026

Grundlage der Berechnungen sind laut WWF-Analysen der Universität für Bodenkultur (Boku) zur Zusammensetzung und Entsorgung von Lebensmittelabfällen in Haushalten sowie frühere Erhebungen zum Geldwert weggeworfener Lebensmittel. Die zugrunde liegenden Werte seien an die Preisentwicklung angepasst und mit aktuellen Lebensmittelpreisen kombiniert worden. Daraus ergeben sich die durchschnittlichen Kosten von rund 100 Euro pro Haushalt und Monat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
26.05.2026 08:10
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Lebensmittel
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Billig oder teuer? Rasenmäh-Service hat ein Nachspiel. (Symbolbild) 
Sind 237 Euro zu viel?
Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen
Noch immer enorm teuer ist der Sprit an Österreichs Tankstellen – wie wird es wohl mit der ...
Wird sie verlängert?
Krimi um Spritpreisbremse geht in nächste Runde
Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
106.729 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
80.457 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
70.097 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
2018 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1768 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
731 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Alles wieder anders
Beim Abgasskandal blickt niemand mehr recht durch
Jeden Monat!
Österreicher werfen Lebensmittel um 100 Euro weg
Krone Plus Logo
„Kennen jeden Stein“
Warum für die 380-kV-Trasse so wenig Platz bleibt
Wird sie verlängert?
Krimi um Spritpreisbremse geht in nächste Runde
Zwei Euro pro Sendung
Neue Paketsteuer sorgt jetzt für Krach im Handel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf