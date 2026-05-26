Österreicher werfen Lebensmittel um 100 Euro weg

WWF fordert mehr Aufklärung

Den 26. Mai hat der WWF zum Tag der Lebensmittelrettung ausgerufen. Die Umweltschützer forderten anlässlich dessen mehr Aufklärung über den Wert von Lebensmitteln und Möglichkeiten zur Vermeidung von Abfällen in Schulen und Fachausbildungen. Außerdem brauche es eine transparente Erfassung der Lebensmittelabfälle vom Feld bis zum Teller. „Von der Landwirtschaft bis zum Haushalt werden noch immer enorme Mengen genießbarer Lebensmittel verschwendet. Deshalb braucht es mehr Transparenz über Lebensmittelabfälle, verbindliche Reduktionsziele und bessere Rahmenbedingungen für Lebensmittelspenden“, erklärte Heizmann.