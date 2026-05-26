Kleinen Gletschern droht heuer das große Schmelzen

Der jährliche Abgang zuletzt überstieg auch pessimistische Annahmen teils deutlich und den Forschenden kommen ihre Forschungsobjekte zusehends abhanden. Der Schneemangel heuer wirkt sich neben den früher freiliegenden Gletschern und Gletscherresten auch auf die Pegelstände in Seen, Bächen und Flüssen aus, die teilweise im Frühling auf sehr niedrigem Wasserstandsniveau dahindümpeln. Außerdem tut sich die alpine Vegetation bisher sehr schwer, mit so wenig Feuchtigkeit auf Touren zu kommen. Das wenige Schmelzwasser macht es auch schwieriger, die Speicherseen der Pumpspeicherkraftwerke auf natürliche Weise zu füllen.