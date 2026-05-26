Steiermark: Sieben Raser sind ihre Fahrzeuge los

Wer sich nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten hält, riskiert seit zwei Jahren, sein Fahrzeug zu verlieren. Gleich sieben solcher Abnahmen gab es am Pfingstwochenende in der Steiermark. Bereits am Samstag hatten fünf Steirer, die alle mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und von der Polizei gestoppt wurden, ihren Führerschein und ihr Fahrzeug verloren – wir haben berichtet.