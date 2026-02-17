Scherbak weg? VSV räumte den Kabinenplatz leer

Auweh! Der VSV kommt diese Saison einfach nicht zur Ruhe. Max Coatta musste schon vor der Saison trotz laufenden Vertrags wieder gehen, Ende November war auch Coach Tray Tuomie trotz ordentlicher Bilanz Geschichte. Flop Brett Ritchie war nicht einmal einen Monat hier – auch den Vorarlberger Luca Erne plagte das Heimweh. Auch der lettische Verteidiger Arturs Kulda musste gehen und jetzt plagt den Klub ein Verteidigermangel.