Scherbak weg? VSV räumte den Kabinenplatz leer

LIVE: PSG dreht Partie in Monaco – BVB führt
CL-Playoff im Ticker
Überraschung für die VSV-Cracks! Der Kabinenplatz von Legionär Nikita Scherbak war beim Training am Dienstag plötzlich leer geräumt. Zwischen Trainer Pierre Allard und dem Russen soll es schon länger kriseln. So soll es für den Stürmer und Top-Assistgeber jetzt weitergehen.
Auweh! Der VSV kommt diese Saison einfach nicht zur Ruhe. Max Coatta musste schon vor der Saison trotz laufenden Vertrags wieder gehen, Ende November war auch Coach Tray Tuomie trotz ordentlicher Bilanz Geschichte. Flop Brett Ritchie war nicht einmal einen Monat hier – auch den Vorarlberger Luca Erne plagte das Heimweh. Auch der lettische Verteidiger Arturs Kulda musste gehen und jetzt plagt den Klub ein Verteidigermangel.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.