Jubelnde Fans, Emotionen und heiße Duelle am Court

DJ-Kollege Christian ergänzt: „Ich bin seit 25 Jahren als DJ und Sprecher tätig, aber selten hab‘ ich so eine Stimmung erlebt. Das ganze Adrenalin bekommst du von den Zuschauern zurück.“ Über 42 Stunden stehen die beiden an vier Tagen insgesamt im Einsatz.

Zwischen Kochkünsten und Beach-Court

Über die Rückkehr des Beach-Events freuen sich auch die beiden Lokalmatadore Xandi Huber und Robin Seidl, wieder in ihrer Kärntner Heimat ihr Können am Sand zeigen zu können. „Wenn ich auswärts spiele, mach‘ ich zwischen den Matches einen Powernap – jetzt zu Hause koch‘ ich für meine Kids, erledige noch ein paar Hausarbeiten und dann geht’s wieder auf den Court“, lacht Xandi Huber.