Jubelnde Fans, Emotionen und heiße Duelle am Court

Beachvolleyball und ausgelassene Stimmung: Beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ wird in der Werzers-Arena um jeden Punkt gekämpft – begleitet von lautstarken Fans und echter Gänsehaut-Atmosphäre.
Monster-Block und Attacke: Die Fans in den Rängen stehen auf, feiern mit, Fangesänge werden von einer Riesentrommel begleitet. Auch am dritten Tag des „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ herrscht in der Werzers-Arena wieder großartige Stimmung. Die Sportlerinnen und Sportler liefern sich heiße Matches, während die Fans auf den Tribünen bei jedem Ballwechsel mitfiebern.
In den kurzen Pausen sorgt die „Kiss-Cam“ für romantische Momente – es wird gebusselt und geherzt. Doch auch die „Dance-Cam“ bringt die Zuschauer zum Feiern und sorgt für ausgelassene Stimmung. Verantwortlich für dieses besondere Feeling sind Stadionsprecher Patrick Jochum, Moderator des „Krone“-Einwürfe-Podcasts, und DJ Christian Kanzian.
Ausgelassene Stimmung und Spitzensport
„Vom ersten Tag an – Gänsehaut pur. Beachvolleyball ist wieder zurück am Wörthersee. Die Energie, die von den Leuten kommt, ist unglaublich. Meine Mama hat immer gesagt: ,Du redest sowieso ständig – also wird es dir nicht schwerfallen, vier Tage durchzureden‘“, lacht Patrick.
DJ-Kollege Christian ergänzt: „Ich bin seit 25 Jahren als DJ und Sprecher tätig, aber selten hab‘ ich so eine Stimmung erlebt. Das ganze Adrenalin bekommst du von den Zuschauern zurück.“ Über 42 Stunden stehen die beiden an vier Tagen insgesamt im Einsatz.
Zwischen Kochkünsten und Beach-Court
Über die Rückkehr des Beach-Events freuen sich auch die beiden Lokalmatadore Xandi Huber und Robin Seidl, wieder in ihrer Kärntner Heimat ihr Können am Sand zeigen zu können. „Wenn ich auswärts spiele, mach‘ ich zwischen den Matches einen Powernap – jetzt zu Hause koch‘ ich für meine Kids, erledige noch ein paar Hausarbeiten und dann geht’s wieder auf den Court“, lacht Xandi Huber.
Doch selbst in den Spielpausen lässt ihn Beachvolleyball daheim nicht los: „Mit meinen Kindern wird danach jedes Spiel analysiert. Sie geben mir Tipps und haben mittlerweile schon eine große Expertise im Volleyball, schauen oft zu und heut‘ haben sie mir gesagt: ,Spaß haben und einehaun!‘“
Bei Kollege Robin Seidl werden Erinnerungen an früher wach: „Gleiche Musik, gleicher Vibe, gleiche Stimmung – es ist einfach schön. Beachvolleyball bedeutet für mich Selbstverwirklichung.“
Montag noch einmal mit den Beach-Stars mitfiebern
Für Huber ist Beachvolleyball sogar eine Lebensschule: „Was ich durch diesen Sport schon alles erlebt habe und wie er mich weiterentwickelt hat – er hat mich auf das Familienleben, das Vatersein und das weitere Leben vorbereitet. In diesem Sport steckt einfach unglaublich viel drin.“
Am Montag, dem 25. Mai, verwandelt sich die Werzers Arena ein letztes Mal in einen Hexenkessel – gefüllt mit ausgelassener Stimmung, Spitzensport und mitreißender Musik. Die Sportlerinnen und Sportler kämpfen im Halbfinale und in den Medal Matches um die begehrten Stockerlplätze. Vorbeikommen, mitfiebern und die einzigartige Atmosphäre genießen.
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