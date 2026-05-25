Wörthersee-Hotspot blüht touristisch wieder auf

Volle Betten und gute Zahlen

„Wir Unternehmer tragen die wirtschaftliche Verantwortung; das Pferd ist richtig gesattelt“, sagt Wrann. „Wir waren im Seehotel schon im Mai ausverkauft. Es gibt 111 Zimmer, 100 Zimmer buchte allein die Tuning-Szene, die 30.000 Besucher hatte. Sie sind mit dem Angebot sehr zufrieden. Auch der Frauenlauf war mit 1400 Teilnehmern ausverkauft, die Wörthersee-Cocktail-Week brachte 3500 Nächtigungen. Die Politik mit der neuen Bürgermeisterin Margit Heissenberger ermöglicht es uns viel umzusetzen.“