Frühstück wichtig

Jeder Zweite achtet auf ausgewogene Ernährung

Leben
17.02.2026 11:59
Viele Menschen in Österreich essen laut eigener Aussage regelmäßig frisches Obst (Symbolbild).
Viele Menschen in Österreich essen laut eigener Aussage regelmäßig frisches Obst (Symbolbild).
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ungefähr die Hälfte der befragten Menschen in Österreich achtet auf eine ausgewogene Ernährung. Die Mehrheit (63 Prozent) isst viel frisches Obst und Gemüse, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS hervorgeht. Im Gegensatz zu früher wird weniger zu Milchprodukten gegriffen.

Auch der Fleischkonsum ist weniger geworden. Etwas mehr als jede fünfte Person (22 Prozent) gab an, möglichst wenig Fleisch zu essen. 1987 sagten dies nur 13 Prozent. Vier von zehn Befragten (40 Prozent) schauen auf hochwertige Öle, mehr als jede dritte Person (37 Prozent) salzt wenig. 29 Prozent gaben an, möglichst nur Bio-Lebensmittel zu essen.

Die wichtigste Mahlzeit des Tages ist für fast jede zweite Person (47 Prozent) das Frühstück. Für 35 Prozent ist es das Mittagessen, nur für 14 Prozent das Abendessen. Grundsätzlich ist der Hälfte der Befragten regelmäßiges Essen wichtig. Drei Fünftel kochen mindestens dreimal pro Woche selbst. Sechs Prozent der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer stellen sich sogar mehrmals am Tag an den Herd. Ungefähr jede fünfte Person (21 Prozent) verzichtet hingegen gänzlich auf Kochen, darunter sind vor allem männliche Jugendliche und Männer zwischen 16 und 34 Jahren.

Hier sehen Sie ein paar der Ergebnisse im Überblick:

Das Balkendiagramm zeigt Veränderungen bei Ernährungstrends in Österreich im Vergleich zu 1987. Die Zustimmung zu biologisch angebauten Lebensmitteln ist um 18 Prozentpunkte gestiegen, zu Vitaminpräparaten um 14 und zu fleischarmer Ernährung um 9 Prozentpunkte. Die Absicht zum Konsum von Milchprodukten hat um 20 Prozentpunkte abgenommen. Quelle: IMAS.

20 Prozent sagten, regelmäßig Vitaminpräparate zu schlucken. 1987 meinten das nur sechs Prozent. Zu diesem Zeitpunkt achteten auch weniger Menschen auf hochwertige Öle, Bio-Lebensmittel oder darauf, nur eine geringe Menge Salz zu konsumieren. 

Für die Studie wurden 1008 Menschen in Österreich direkt befragt.

Leben
17.02.2026 11:59
