Jeder Zweite achtet auf ausgewogene Ernährung

Die wichtigste Mahlzeit des Tages ist für fast jede zweite Person (47 Prozent) das Frühstück. Für 35 Prozent ist es das Mittagessen, nur für 14 Prozent das Abendessen. Grundsätzlich ist der Hälfte der Befragten regelmäßiges Essen wichtig. Drei Fünftel kochen mindestens dreimal pro Woche selbst. Sechs Prozent der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer stellen sich sogar mehrmals am Tag an den Herd. Ungefähr jede fünfte Person (21 Prozent) verzichtet hingegen gänzlich auf Kochen, darunter sind vor allem männliche Jugendliche und Männer zwischen 16 und 34 Jahren.



Hier sehen Sie ein paar der Ergebnisse im Überblick: