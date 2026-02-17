Jeder Zweite achtet auf ausgewogene Ernährung

Ungefähr die Hälfte der befragten Menschen in Österreich achtet auf eine ausgewogene Ernährung. Die Mehrheit (63 Prozent) isst viel frisches Obst und Gemüse, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS hervorgeht. Im Gegensatz zu früher wird weniger zu Milchprodukten gegriffen.
Auch der Fleischkonsum ist weniger geworden. Etwas mehr als jede fünfte Person (22 Prozent) gab an, möglichst wenig Fleisch zu essen. 1987 sagten dies nur 13 Prozent. Vier von zehn Befragten (40 Prozent) schauen auf hochwertige Öle, mehr als jede dritte Person (37 Prozent) salzt wenig. 29 Prozent gaben an, möglichst nur Bio-Lebensmittel zu essen.
Die wichtigste Mahlzeit des Tages ist für fast jede zweite Person (47 Prozent) das Frühstück. Für 35 Prozent ist es das Mittagessen, nur für 14 Prozent das Abendessen. Grundsätzlich ist der Hälfte der Befragten regelmäßiges Essen wichtig. Drei Fünftel kochen mindestens dreimal pro Woche selbst. Sechs Prozent der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer stellen sich sogar mehrmals am Tag an den Herd. Ungefähr jede fünfte Person (21 Prozent) verzichtet hingegen gänzlich auf Kochen, darunter sind vor allem männliche Jugendliche und Männer zwischen 16 und 34 Jahren.
Hier sehen Sie ein paar der Ergebnisse im Überblick:
20 Prozent sagten, regelmäßig Vitaminpräparate zu schlucken. 1987 meinten das nur sechs Prozent. Zu diesem Zeitpunkt achteten auch weniger Menschen auf hochwertige Öle, Bio-Lebensmittel oder darauf, nur eine geringe Menge Salz zu konsumieren.
Für die Studie wurden 1008 Menschen in Österreich direkt befragt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.