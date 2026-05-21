Giftige Grillbriketts aus Südtirol in ganz Europa

Gefahrenquelle Nummer eins ist beim Grillen eine Stichflamme! Also niemals Benzin oder Spiritus nutzen, um ein Feuer zu entfachen. Es können sich explosionsartig meterhohe und weit über 1000 Grad heiße Flammenwände entwickeln. „Grillanzünder sollten aus festen Stoffen bestehen, etwa Zündwürfel“, betont Armin Kaltenegger von Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Neben Verbrennungen zählen Stich- und Schnittverletzungen zu den Gefahren. Aber auch Stolpern kann zum Verhängnis werden.