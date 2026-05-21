Schock! Rauchmelder führte Einsatzkräfte zu Leiche

Tragödie in Innsbruck! Aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders wurden am Mittwochabend Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrparteienhaus im Osten der Stadt alarmiert. In der betroffenen Wohnung, die mit Gewalt geöffnet werden musste, entdeckten die Einsatzkräfte einen toten Mann. Die Leiche des 87-jährigen Bewohners soll jetzt obduziert werden.