Doch nicht Hütter? Ex-Salzburger in Pole-Position

Monster-Gehalt in der Wüste

In der Wüste kassiert Jaissle ein Monster-Gehalt in der Höhe von 15 Millionen Euro. Doch er sei bereit, bei seinem Salär deutliche Abstriche zu machen. Sportvorstand Markus Krösche, der auch Adi Hütter weiter am Zettel hat, sei zudem ein großer Fan des ehemaligen Salzburg-Trainers.