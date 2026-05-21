Doch nicht Hütter? Ex-Salzburger in Pole-Position

Wird es doch nichts aus der Sensationsrückkehr von Adi Hütter nach Frankfurt? Aktuell soll der Deutsche Matthias Jaissle, von 2021 bis 2023 Trainer bei Red Bull Salzburg, die besten Karten auf das Traineramt bei der Eintracht haben.
Wie Sport1 berichtet, läuft die Trainersuche beim deutschen Bundesligisten auf Hochtouren. Der Top-Kandidat: Matthias Jaissle. Es heißt, der 38-Jährige liebäugelt mit einem Wechsel in eine Top-5-Liga in Europa. Sein Vertrag bei Saudi-Klub Al-Ahli läuft noch bis Sommer 2027.
Monster-Gehalt in der Wüste
In der Wüste kassiert Jaissle ein Monster-Gehalt in der Höhe von 15 Millionen Euro. Doch er sei bereit, bei seinem Salär deutliche Abstriche zu machen. Sportvorstand Markus Krösche, der auch Adi Hütter weiter am Zettel hat, sei zudem ein großer Fan des ehemaligen Salzburg-Trainers.
Jähes Riera-Ende in Frankfurt
Am Sonntag hatte sich Frankfurt nach nur dreieinhalb Monaten von Albert Riera getrennt. Der Spanier hatte Teile der Mannschaft und der Fans gegen sich aufgebracht. „Nada de gracias, Alberto“ (Danke für nichts, Alberto) war auf einem Banner beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart in der letzten Runde zu lesen.
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