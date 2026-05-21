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Doch nicht Hütter? Ex-Salzburger in Pole-Position

Deutsche Bundesliga
21.05.2026 05:49
Adi Hütter (li.) und Matthias Jaissle stehen in Frankfurt im Fokus.
Adi Hütter (li.) und Matthias Jaissle stehen in Frankfurt im Fokus.(Bild: Krone-Collage/GEPA, APA/HANS PUNZ)
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Von krone Sport

Wird es doch nichts aus der Sensationsrückkehr von Adi Hütter nach Frankfurt? Aktuell soll der Deutsche Matthias Jaissle, von 2021 bis 2023 Trainer bei Red Bull Salzburg, die besten Karten auf das Traineramt bei der Eintracht haben.

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Wie Sport1 berichtet, läuft die Trainersuche beim deutschen Bundesligisten auf Hochtouren. Der Top-Kandidat: Matthias Jaissle. Es heißt, der 38-Jährige liebäugelt mit einem Wechsel in eine Top-5-Liga in Europa. Sein Vertrag bei Saudi-Klub Al-Ahli läuft noch bis Sommer 2027. 

Matthias Jaissle
Matthias Jaissle(Bild: AFP/ABDEL GHANI BASHIR)

Monster-Gehalt in der Wüste
In der Wüste kassiert Jaissle ein Monster-Gehalt in der Höhe von 15 Millionen Euro. Doch er sei bereit, bei seinem Salär deutliche Abstriche zu machen. Sportvorstand Markus Krösche, der auch Adi Hütter weiter am Zettel hat, sei zudem ein großer Fan des ehemaligen Salzburg-Trainers.

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