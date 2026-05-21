Widerstand der Polizisten gegen die Minister-Pläne

Gewerkschafter warnten: „Polizisten verlieren dadurch 300 bis 800 Euro netto im Monat.“ Karner ließ ausrichten: „Diese Berechnungen entbehren jeder Grundlage.“ Und was sagt Salzburgs Polizeichef, Bernhard Rausch, dazu? Bislang nichts! Aus der Pressestelle erfährt man: „Der Direktor will dazu nichts sagen. Er kann auch gar nicht, weil das eine bundesweite Angelegenheit ist, Salzburg ist da nur Passagier.“ Es wird aufs Innenministerium verwiesen. Nach einer Probephase in fünf Bezirken soll das neue System 2027 österreichweit ausgerollt werden.