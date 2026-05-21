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„Klare Fehlentscheidung!“ WM-Ärger bei Deutschen

Eishockey
21.05.2026 06:11
Philipp Grubauer (re.) war richtig sauer.
Philipp Grubauer (re.) war richtig sauer.(Bild: AFP/ENNIO LEANZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufregung bei der Eishockey-WM: Der späte 3:3-Ausgleich der USA sorgt bei Deutschlands Team für mächtig Ärger!

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NHL-Torhüter Philipp Grubauer sprach am Mittwochabend nach dem 3:4 nach Penaltyschießen gegen den Weltmeister von einer „klaren Fehlentscheidung“. Eigentlich schien Grubauer beim Stand von 3:2 für Deutschland eine Hand auf dem Puck zu haben. Die US-Amerikaner stocherten weiter, bis die Scheibe frei sichtbar war und Tommy Novak zum 3:3 traf. 

Hier das Tor im Video:

Den Goalie wunderte, weshalb Bundestrainer Harold Kreis den Treffer nicht mit einer Challenge überprüfen ließ. „Der Schiedsrichter hat gesagt, für so eine Aktion gibt es keine Challenge“ begründete wiederum der Coach seinen Verzicht. Der 67-Jährige erhält im Normalfall ein Zeichen von Video-Analysten, wenn es Aussicht auf eine Challenge gibt.

Harold Kreis
Harold Kreis(Bild: AFP/ENNIO LEANZA)

Nur ein Punkt nach vier Spielen
Das deutsche Eishockeyteam steckt in der Krise. Werbung für die Heim-WM im nächsten Jahr in Düsseldorf und Mannheim wollte die DEB-Auswahl bei der aktuellen Weltmeisterschaft in der Schweiz machen. Doch das Unternehmen schlägt fehl.

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Nach vier Spielen halten die mit vier NHL-Profis um Star-Verteidiger Moritz Seider nach Zürich gereisten Deutschen erst bei einem Punkt.

Die nächsten Gegner
Gegen die laut Papierform schwächeren Gegner Ungarn, Österreich und Großbritannien will sich das DEB-Team zumindest mit drei Siegen anständig verabschieden. Abstiegsangst brauchen die Deutschen nicht haben, als Gastgeber der WM 2027 haben sie nächstes Jahr einen Fixplatz.

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