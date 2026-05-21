„Klare Fehlentscheidung!“ WM-Ärger bei Deutschen

NHL-Torhüter Philipp Grubauer sprach am Mittwochabend nach dem 3:4 nach Penaltyschießen gegen den Weltmeister von einer „klaren Fehlentscheidung“. Eigentlich schien Grubauer beim Stand von 3:2 für Deutschland eine Hand auf dem Puck zu haben. Die US-Amerikaner stocherten weiter, bis die Scheibe frei sichtbar war und Tommy Novak zum 3:3 traf.