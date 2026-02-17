ÖBB sollen schlanker und schneller werden

Die letzte große Strukturreform im ÖBB-Konzern liegt schon über 20 Jahre zurück, nun will Verkehrsminister Peter Hanke die ÖBB neu strukturieren. Das Unternehmen soll die Pläne ausarbeiten, 2027 geht es dann mit dem Umkrempeln los. Möglich ist etwa eine Reduzierung der Ebenen im Konzern von drei auf zwei, die Holding soll mehr operative Aufgaben übernehmen. Dafür wäre eine Gesetzesänderung nötig.