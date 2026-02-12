Chinas Zugsubventionen schlagen EU um Vierfaches

Übersubventionierte chinesische Industrie

Mit 12,5 Prozent der weltweiten Ausfuhren ist China mittlerweile der größte Exporteur von Schienenfahrzeugen, Österreich ist mit 5,6 Prozent auf Platz sieben und hat zuletzt etwas an Boden verloren. Das Problem für die europäischen Betriebe: Der chinesische Staat übersubventioniert Hersteller, sie bekommen laut OECD rund 4-mal so hohe Zuwendungen vom Staat – es ist ein ähnlich gelagertes Problem wie auch bei der E-Mobilität.