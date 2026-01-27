Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“

„Keine Kaffeepausen mehr nötig“

Noch vor wenigen Jahren war eine längere Fahrt mit dem E-Auto oft mit Unsicherheit verbunden. „Wer von Linz nach Wien gefahren ist, musste eine Kaffeepause einplanen“, erinnerte Hanke. Heute habe sich die Situation grundlegend geändert: Moderne Elektroautos erreichen Reichweiten von bis zu 700 Kilometern, gleichzeitig liegen die Ladepunkte deutlich dichter beieinander. Vor allem entlang von Autobahnen und Schnellstraßen soll der Ausbau weiter forciert werden, um lange Strecken noch komfortabler und alltagstauglicher zu machen.