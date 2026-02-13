Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strompreis im Fokus

„Der Burgenländer ist halt ein treuer Diener“

Burgenland
13.02.2026 18:00
Bernd Strobl vor dem Drei-Punkte-Plan der ÖVP Burgenland
Bernd Strobl vor dem Drei-Punkte-Plan der ÖVP Burgenland(Bild: Harald Schume)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Geht es nach ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl, sollen Burgenland-Energie-Kunden umgehend den Stromanbieter wechseln, um Geld zu sparen. „So entsteht auch Druck auf die Preisgestaltung, um abgesprungene Kunden zurückzugewinnen“, sagt Strobl. Die SPÖ kontert.

0 Kommentare

Die Burgenland Energie bildet laut Strobl mit 12,55 Cent pro Kilowattstunde das Schlusslicht unter den neun Landesenergieversorgern – somit würden die Haushalte um bis zu 25 Prozent mehr zahlen müssen als bei fünf Anbietern, die bei oder unter 10 Cent liegen. „Das ist eine politische Entscheidung der Doskozil-SPÖ“, so Strobl, der einen Drei-Punkte-Plan für günstigen Strom vorlegt (siehe Foto oben).

„80 von 112 Anbietern sind billiger“
Was den freien Markt betrifft, führt Strobl einen Haushalt mit dem Jahresverbrauch von 3500 kWh als Beispiel an. Der Kunde der Burgenland Energie zahlt 1198,14 Euro. „Die niedrigsten Kosten liegen bei 900 Euro“, so Strobl. „80 von 112 Anbietern sind billiger.“ Warum wechseln dann nur drei bis vier Prozent pro Jahr? „Der Burgenländer ist ein treuer Diener. Ich empfehle jedem, das zu tun.“ Auch, weil dann die Burgenland Energie unter Zugzwang stünde. „Wenn 20 Prozent weggehen, entsteht Druck auf die Preisgestaltung, um die abgesprungenen Kunden zurückzugewinnen.“

Lesen Sie auch:
In Niederösterreich wurde eine Senkung des Strompreises angekündigt.
Nach EVN-Ankündigung
Strommarkt: Kein Wettlauf um die billigsten Tarife
26.01.2026

Den „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ – 10 Cent pro kWh, wenn die Sonnen scheint oder der Wind bläst – würde Strobl sofort abschaffen. „Der maximale Deckungsgrad ist 69 Prozent, die Bruttoersparnis bei einem Verbrauch von 3500 kWh ist 61,60 Euro. Zieht man den Mitgliedsbeitrag von 48 Euro ab, sind es 13,60 Euro pro Jahr. Beworben wird’s mit bis zu 220 Euro. Jede lokale Energiegemeinschaft rechnet sich mehr.“

SPÖ: „Peinliche Ego-Show mit unseriösen Vergleichen“
Die Replik von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst ließ nicht lange auf sich warten. „Strobl setzt seine peinliche Ego-Show mit unseriösen Preisvergleichen fort“, so Fürst. „Er verschweigt entscheidende Fakten, etwa, dass der Arbeitspreis bei vielen Anbietern teurer ist als bei der Burgenland Energie. Er rechnet den Willkommens-Rabatt, der nur ein paar Monate gilt, auf das ganze Jahr hoch.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
13.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Güssing
4° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
5° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
171.809 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.277 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.768 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1988 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
980 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
851 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Greenpeace-Analysen
Asbest-Funde weiten sich auf ganzes Burgenland aus
System beibehalten
Förderungen: Doskozil gegen Verteilung durch Bund
Plus 2,7 Prozent
Thermen schwimmen weiter auf Erfolgskurs
Ein Hauch von Märchen
Zauberhafte Benimmkurse mit „echten“ Prinzessinnen
Streit ums Ortsbudget
Doskozil springt ein: Dorffest nach Ärger gerettet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf