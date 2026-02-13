„Der Burgenländer ist halt ein treuer Diener“

„80 von 112 Anbietern sind billiger“

Was den freien Markt betrifft, führt Strobl einen Haushalt mit dem Jahresverbrauch von 3500 kWh als Beispiel an. Der Kunde der Burgenland Energie zahlt 1198,14 Euro. „Die niedrigsten Kosten liegen bei 900 Euro“, so Strobl. „80 von 112 Anbietern sind billiger.“ Warum wechseln dann nur drei bis vier Prozent pro Jahr? „Der Burgenländer ist ein treuer Diener. Ich empfehle jedem, das zu tun.“ Auch, weil dann die Burgenland Energie unter Zugzwang stünde. „Wenn 20 Prozent weggehen, entsteht Druck auf die Preisgestaltung, um die abgesprungenen Kunden zurückzugewinnen.“