„Der Burgenländer ist halt ein treuer Diener“

Geht es nach ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl, sollen Burgenland-Energie-Kunden umgehend den Stromanbieter wechseln, um Geld zu sparen. „So entsteht auch Druck auf die Preisgestaltung, um abgesprungene Kunden zurückzugewinnen“, sagt Strobl. Die SPÖ kontert.
Die Burgenland Energie bildet laut Strobl mit 12,55 Cent pro Kilowattstunde das Schlusslicht unter den neun Landesenergieversorgern – somit würden die Haushalte um bis zu 25 Prozent mehr zahlen müssen als bei fünf Anbietern, die bei oder unter 10 Cent liegen. „Das ist eine politische Entscheidung der Doskozil-SPÖ“, so Strobl, der einen Drei-Punkte-Plan für günstigen Strom vorlegt (siehe Foto oben).
„80 von 112 Anbietern sind billiger“
Was den freien Markt betrifft, führt Strobl einen Haushalt mit dem Jahresverbrauch von 3500 kWh als Beispiel an. Der Kunde der Burgenland Energie zahlt 1198,14 Euro. „Die niedrigsten Kosten liegen bei 900 Euro“, so Strobl. „80 von 112 Anbietern sind billiger.“ Warum wechseln dann nur drei bis vier Prozent pro Jahr? „Der Burgenländer ist ein treuer Diener. Ich empfehle jedem, das zu tun.“ Auch, weil dann die Burgenland Energie unter Zugzwang stünde. „Wenn 20 Prozent weggehen, entsteht Druck auf die Preisgestaltung, um die abgesprungenen Kunden zurückzugewinnen.“
Den „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ – 10 Cent pro kWh, wenn die Sonnen scheint oder der Wind bläst – würde Strobl sofort abschaffen. „Der maximale Deckungsgrad ist 69 Prozent, die Bruttoersparnis bei einem Verbrauch von 3500 kWh ist 61,60 Euro. Zieht man den Mitgliedsbeitrag von 48 Euro ab, sind es 13,60 Euro pro Jahr. Beworben wird’s mit bis zu 220 Euro. Jede lokale Energiegemeinschaft rechnet sich mehr.“
SPÖ: „Peinliche Ego-Show mit unseriösen Vergleichen“
Die Replik von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst ließ nicht lange auf sich warten. „Strobl setzt seine peinliche Ego-Show mit unseriösen Preisvergleichen fort“, so Fürst. „Er verschweigt entscheidende Fakten, etwa, dass der Arbeitspreis bei vielen Anbietern teurer ist als bei der Burgenland Energie. Er rechnet den Willkommens-Rabatt, der nur ein paar Monate gilt, auf das ganze Jahr hoch.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.