Ein Benefiz-Lauf für Klima, Wald und Bienen

Der Burgenländer Stephan Neuberger hat den „Vienna Climate Run“ ins Leben gerufen. Von Wien bis Costa Rica: Jeder gerannte Kilometer schützt Natur.
Nur noch vier Monate – dann geht Österreichs größter Klimaschutzlauf, made in Burgenland, nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr in die nächste Runde. „Am 26. September haben Einzelstarter, Familien, Unternehmensteams sowie Schulen und Vereine wieder die Möglichkeit, sich sportlich auszupowern und gleichzeitig Gutes für Klima und Umwelt zu tun“, sagt Erfinder Stephan Neuberger aus Hirm (Bezirk Mattersburg).
Wer profitiert
Gelaufen werden kann beim „Vienna Climate Run“ entweder live entlang der Prater Hauptallee in Wien auf einem 1,5 Kilometer langen Rundkurs – oder virtuell. Alle Teilnehmer, die vor Ort dabei sind, können innerhalb von 50 bis 150 Minuten so viele Runden absolvieren, wie sie möchten. Für jeden gelaufenen Kilometer wird ein Quadratmeter wertvolle Waldfläche in Österreich und echter Regenwald in Costa Rica geschützt. Außerdem werden die Startgelder verwendet, um ein soziales Klimaschutzprojekt der Caritas im Südsudan zu unterstützen.
Kids, ihr seid gefragt!
Erstmals wird es auch einen Kinderlauf geben, den „Bee Happy Run“. „Kinder bis zum 15. Lebensalter können durch ihre Teilnahme mit jeder gelaufenen 750 Meter-Runde Bienenweiden rund um Wien schützen“, erklärt Neuberger.
Die Veranstaltung wird auch diesmal wieder von zahlreichen Prominenten mitgetragen – etwa Sängerin und Ex-Skirennläuferin Lizz Görgl, Leichtathlet Andi Vojta oder Hôtelière und Gastronomin Ulli Retter.
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