Ein Benefiz-Lauf für Klima, Wald und Bienen

Wer profitiert

Gelaufen werden kann beim „Vienna Climate Run“ entweder live entlang der Prater Hauptallee in Wien auf einem 1,5 Kilometer langen Rundkurs – oder virtuell. Alle Teilnehmer, die vor Ort dabei sind, können innerhalb von 50 bis 150 Minuten so viele Runden absolvieren, wie sie möchten. Für jeden gelaufenen Kilometer wird ein Quadratmeter wertvolle Waldfläche in Österreich und echter Regenwald in Costa Rica geschützt. Außerdem werden die Startgelder verwendet, um ein soziales Klimaschutzprojekt der Caritas im Südsudan zu unterstützen.