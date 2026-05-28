Der Allacher trägt in Salzburg zartes Rosa

Bis zum Ende der Saison ist der Rosé fixer Bestandteil der Festspiele. „Es freut uns, dass wir uns gegen die Mitbewerber durchsetzen konnten und uns so auch in Salzburg präsentieren dürfen“, so der Golser Winzer. Wer es nicht bis zu den Salzburger Festspielen schafft, kann seine Weine auch im Burgenland genießen. Kommenden Sonntag ist der Winzer beim Natur- und Genussfest in der St. Martins Therme in Frauenkirchen dabei, am 6. Juni beim Neubaugassenfest in Gols. Ab 10. Juni lädt er wieder einmal im Monat zum „Schnittwoch“ ins eigene Weingut in Gols. Wer den Sonnenuntergang liebt, ist beim hauseigenen „Sundowner“ richtig. Dieser findet heuer zum ersten Mal am 28. Juni statt. Alle Infos zu den Weinen und den Veranstaltungen unter allacher.com