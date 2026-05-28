Der Allacher trägt in Salzburg zartes Rosa

Und der Gewinner ist... Der Rosé aus Gols brilliert bei den Salzburger Festspielen.
Helles Altrosa, Pinktouch, Silberreflexe. Zart nach Johannisbeeren und Limettenzesten, dezente Kräuterwürze, ein Hauch von Himbeeren. Saftig, elegant, rote Frucht, zarte Süße, frisch und mineralisch, vielseitig einsetzbar – So beschreibt Peter Moser von Falstaff den Rosé 2025 vom Weingut Allacher Vinum Pannonia aus Gols. Der edle Tropfen hat es dank seines Geschmacks bis zu den Salzburger Festspielen geschafft. Zum ersten Mal wurde er bei den Pfingstfestspielen ausgeschenkt, bei denen auch Janine und Michael Allacher dabei waren, um ihren Rosé zu präsentieren.
Bis zum Ende der Saison ist der Rosé fixer Bestandteil der Festspiele. „Es freut uns, dass wir uns gegen die Mitbewerber durchsetzen konnten und uns so auch in Salzburg präsentieren dürfen“, so der Golser Winzer. Wer es nicht bis zu den Salzburger Festspielen schafft, kann seine Weine auch im Burgenland genießen. Kommenden Sonntag ist der Winzer beim Natur- und Genussfest in der St. Martins Therme in Frauenkirchen dabei, am 6. Juni beim Neubaugassenfest in Gols. Ab 10. Juni lädt er wieder einmal im Monat zum „Schnittwoch“ ins eigene Weingut in Gols. Wer den Sonnenuntergang liebt, ist beim hauseigenen „Sundowner“ richtig. Dieser findet heuer zum ersten Mal am 28. Juni statt. Alle Infos zu den Weinen und den Veranstaltungen unter allacher.com
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