Was das Naturjuwel noch attraktiver machen könnte

Wer rund um den Neusiedler See lebt oder hier Urlaub macht, weiß die Schönheit und Angebote der Region zu schätzen – weiß aber auch, wo es Aufholbedarf gibt. In einem mehrjährigen Projekt hat sich die Wirtschaftskammer der Frage gewidmet, wie man das touristische Angebot optimieren und Problemfelder angehen kann. Herausgekommen ist ein Katalog mit Ideen, den man nun Politik und Stakeholdern vorlegen will – kein Forderungskatalog, wie betont wird, sondern eine Liste von Möglichkeiten.