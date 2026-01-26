Strommarkt: Kein Wettlauf um die billigsten Tarife

Die angekündigte Preissenkung in Niederösterreich sieht man im Burgenland gelassen. Man biete jetzt schon einen günstigen Preis an, heißt es. Beim Gaspreis will man noch nachbessern.
Billigen Strom wird es ab April in Niederösterreich geben. Der Landesenergieversorger EVN bietet einen neuen Tarif an, nachdem die Landespolitik mehrfach gefordert hatte, die Preise zu senken. Der neue EVN-Tarif soll ab April Haushaltskunden im Netzgebiet der Netz NÖ einen Netto-Preis von 10 Cent pro Kilowattstunde bringen.
Mit dem Fanclub günstig unterwegs
Und wie sieht es im Burgenland aus? Da reagiert man unaufgeregt auf diese Neuerung. Bereits seit Anfang 2025 biete man über den „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ 10 Cent pro Kilowattstunde auf 20 Jahre garantiert und ohne Indexierung an, teilt die Burgenland Energie mit: „Ohne Einmal-Rabatte oder ähnliche Lockangebote im ersten Jahr, um im zweiten Jahr mit den Kunden viel Geld zu verdienen.“
Service als Vorteil
Mit dem weiter gesenkten Unabhängig-Tarif für den Reststrombedarf habe ein durchschnittlicher burgenländischer Kunde somit schon heute einen Strompreis von knapp über 10 Cent pro Kilowattstunde – und im Gegensatz zu anderen Anbietern gebe es noch Kundencenter vor Ort, Full-Service und langfristige Preissicherheit. In einer Zeit wachsender Angst vor Black-Outs biete die Burgenland Energie zudem eine der höchsten Versorgungssicherheiten Europas.
Gaspreis soll sinken
„Auch die Gaspreise, die in der anhaltenden Kälteperiode viele Leute beschäftigen, werden wir – wie im letzten Jahr angekündigt – um rund 20 Prozent senken“, wird beim Konzern betont. Damit spare sich ein durchschnittlicher Gaskunde rund 220 Euro im Jahr – und trotz der von der Bundesbehörde erhöhten Gasnetzentgelte immer noch 165 Euro beim Heizen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.