Strommarkt: Kein Wettlauf um die billigsten Tarife

Mit dem Fanclub günstig unterwegs

Und wie sieht es im Burgenland aus? Da reagiert man unaufgeregt auf diese Neuerung. Bereits seit Anfang 2025 biete man über den „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ 10 Cent pro Kilowattstunde auf 20 Jahre garantiert und ohne Indexierung an, teilt die Burgenland Energie mit: „Ohne Einmal-Rabatte oder ähnliche Lockangebote im ersten Jahr, um im zweiten Jahr mit den Kunden viel Geld zu verdienen.“