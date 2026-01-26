Vorteilswelt
Nach EVN-Ankündigung

Strommarkt: Kein Wettlauf um die billigsten Tarife

Burgenland
26.01.2026 08:58
In Niederösterreich wurde eine Senkung des Strompreises angekündigt.
In Niederösterreich wurde eine Senkung des Strompreises angekündigt.
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Die angekündigte Preissenkung in Niederösterreich sieht man im Burgenland gelassen. Man biete jetzt schon einen günstigen Preis an, heißt es. Beim Gaspreis will man noch nachbessern.

Billigen Strom wird es ab April in Niederösterreich geben. Der Landesenergieversorger EVN bietet einen neuen Tarif an, nachdem die Landespolitik mehrfach gefordert hatte, die Preise zu senken. Der neue EVN-Tarif soll ab April Haushaltskunden im Netzgebiet der Netz NÖ einen Netto-Preis von 10 Cent pro Kilowattstunde bringen.

Und wie sieht es im Burgenland aus? Da reagiert man unaufgeregt auf diese Neuerung. Bereits seit Anfang 2025 biete man über den „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ 10 Cent pro Kilowattstunde auf 20 Jahre garantiert und ohne Indexierung an, teilt die Burgenland Energie mit: „Ohne Einmal-Rabatte oder ähnliche Lockangebote im ersten Jahr, um im zweiten Jahr mit den Kunden viel Geld zu verdienen.“

Mit dem weiter gesenkten Unabhängig-Tarif für den Reststrombedarf habe ein durchschnittlicher burgenländischer Kunde somit schon heute einen Strompreis von knapp über 10 Cent pro Kilowattstunde – und im Gegensatz zu anderen Anbietern gebe es noch Kundencenter vor Ort, Full-Service und langfristige Preissicherheit. In einer Zeit wachsender Angst vor Black-Outs biete die Burgenland Energie zudem eine der höchsten Versorgungssicherheiten Europas.

„Auch die Gaspreise, die in der anhaltenden Kälteperiode viele Leute beschäftigen, werden wir – wie im letzten Jahr angekündigt – um rund 20 Prozent senken“, wird beim Konzern betont. Damit spare sich ein durchschnittlicher Gaskunde rund 220 Euro im Jahr – und trotz der von der Bundesbehörde erhöhten Gasnetzentgelte immer noch 165 Euro beim Heizen.

Burgenland
