„Es geht nicht um Systeme, sondern um die Kinder“

Sie betonen oft die Wahlfreiheit. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Weil es um Kinder geht, nicht um Etiketten. Um Kinder, die mehr brauchen als ein Standardangebot. Ich akzeptiere nicht, dass Familien indirekt unter Druck gesetzt werden, nach dem Motto „das muss einfach gehen“. Manche Kinder sind in der Regelschule mit Assistenz gut aufgehoben. Andere brauchen ein spezialisiertes Setting. Es gibt nicht die eine Lösung für alle. Und niemand hat das Recht, Eltern zu erklären, sie würden „falsch wählen“, wenn sie das Wohl ihres Kindes im Blick haben.