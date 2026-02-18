„Nach der Anfrage musste ich nicht lange zögern“

Mann erklärte, wie es zu der Entscheidung kam, dass man Thomas Letsch entlässt: „Wir haben das Spiel in Graz mitverfolgt, hatten dann eine lange Strecke nach Hause und da konnte ich viel nachdenken. Da bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine Veränderung vornehmen wollen. Mit Daniel Beichler war ich schon im Austausch die letzten Wochen. Wir waren auch Essen gemeinsam, aber da war das Ganze noch kein Thema. Daniel ist schon lange im Klub, kennt viele Spieler und hat eine klare Idee, wie er spielen möchte. Wir müssen bei der Mannschaft auch ein paar Dinge ändern. Dann sind wir überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“