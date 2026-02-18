Vorteilswelt
Beichlers erste Worte

„Nach der Anfrage musste ich nicht lange zögern“

Salzburg
18.02.2026 17:43
Daniel Beichler bei seinem ersten Training als Bullen-Coach.
Daniel Beichler bei seinem ersten Training als Bullen-Coach.
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Kolland
Von Philip Kirchtag und Christoph Kolland

Am Vormittag gab Fußball-Vizemeister Salzburg bekannt, dass der neue Trainer Daniel Beichler heißt. Einige Stunden darauf wurde der 37-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Gemeinsam mit Sportboss Marcus Mann betrat Beichler, der am Nachmittag schon sein erstes Training geleitet hatte, um 17.30 Uhr die Bühne im PK-Raum der Bullen-Arena. Auf seine neue Aufgabe freut sich der 37-Jährige: „Es ist alles sehr schnell gegangen. Für mich ist es ein riesiges Privileg, hier Trainer zu sein. Ich bin in der Akademie gute und gesunde Schritte gegangen. Nach der Anfrage habe ich nicht lang zögern müssen, obwohl ich die Akademie schon mit einem weinenden Auge verlasse. Das erste Training hat heute aber gleich richtig viel Spaß gemacht.“  Beichler betonte auch, dass er schon weiß, mit welchem System er am Sonntag beim LASK spielen will. „Aber verraten werde ich das jetzt noch nicht“, lachte er.

Bullen-Boss Marcus Mann.
Bullen-Boss Marcus Mann.

Mann erklärte, wie es zu der Entscheidung kam, dass man Thomas Letsch entlässt: „Wir haben das Spiel in Graz mitverfolgt, hatten dann eine lange Strecke nach Hause und da konnte ich viel nachdenken. Da bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine Veränderung vornehmen wollen. Mit Daniel Beichler war ich schon im Austausch die letzten Wochen. Wir waren auch Essen gemeinsam, aber da war das Ganze noch kein Thema. Daniel ist schon lange im Klub, kennt viele Spieler und hat eine klare Idee, wie er spielen möchte. Wir müssen bei der Mannschaft auch ein paar Dinge ändern. Dann sind wir überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Indes wurde am späteren Nachmittag auch offiziell, wer Beichlers Nachfolge bei Zweitligist Liefering antritt. Danny Galm wird von der U18 hochgezogen und übernimmt die Jungbullen. „Gemeinsam mit dem Staff wollen wir die gute Basis nutzen, die in den vergangenen Monaten gelegt wurde, und den Weg konsequent weitergehen: mit Intensität, Klarheit und dem Mut, die nächsten Schritte nach vorne zu machen“, wird der Deutsche in einer Aussendung zitiert.

Loading
Folgen Sie uns auf