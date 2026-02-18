„Nach der Anfrage musste ich nicht lange zögern“

Am Vormittag gab Fußball-Vizemeister Salzburg bekannt, dass der neue Trainer Daniel Beichler heißt. Einige Stunden darauf wurde der 37-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.
Gemeinsam mit Sportboss Marcus Mann betrat Beichler, der am Nachmittag schon sein erstes Training geleitet hatte, um 17.30 Uhr die Bühne im PK-Raum der Bullen-Arena. Auf seine neue Aufgabe freut sich der 37-Jährige: „Es ist alles sehr schnell gegangen. Für mich ist es ein riesiges Privileg, hier Trainer zu sein. Ich bin in der Akademie gute und gesunde Schritte gegangen. Nach der Anfrage habe ich nicht lang zögern müssen, obwohl ich die Akademie schon mit einem weinenden Auge verlasse. Das erste Training hat heute aber gleich richtig viel Spaß gemacht.“ Beichler betonte auch, dass er schon weiß, mit welchem System er am Sonntag beim LASK spielen will. „Aber verraten werde ich das jetzt noch nicht“, lachte er.
Mann erklärte, wie es zu der Entscheidung kam, dass man Thomas Letsch entlässt: „Wir haben das Spiel in Graz mitverfolgt, hatten dann eine lange Strecke nach Hause und da konnte ich viel nachdenken. Da bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine Veränderung vornehmen wollen. Mit Daniel Beichler war ich schon im Austausch die letzten Wochen. Wir waren auch Essen gemeinsam, aber da war das Ganze noch kein Thema. Daniel ist schon lange im Klub, kennt viele Spieler und hat eine klare Idee, wie er spielen möchte. Wir müssen bei der Mannschaft auch ein paar Dinge ändern. Dann sind wir überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
Indes wurde am späteren Nachmittag auch offiziell, wer Beichlers Nachfolge bei Zweitligist Liefering antritt. Danny Galm wird von der U18 hochgezogen und übernimmt die Jungbullen. „Gemeinsam mit dem Staff wollen wir die gute Basis nutzen, die in den vergangenen Monaten gelegt wurde, und den Weg konsequent weitergehen: mit Intensität, Klarheit und dem Mut, die nächsten Schritte nach vorne zu machen“, wird der Deutsche in einer Aussendung zitiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.