Rossi nach Verletzung vor Comeback für Vancouver!

Er selbst bestritt bisher erst acht Partien für seinen neuen Klub, kam auf je ein Tor und einen Assist, war dabei aber noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte. „Es war in den paar Spielen sicher nicht mein Spiel oder mein Bestes. Aber es ist, was es ist“, erklärte Rossi. „Es geht darum, zu lernen, es den Fans, aber auch mir selbst zu beweisen. Ich will zurück bei 100 Prozent sein. Und so fühle ich mich im Moment.“