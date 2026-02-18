Vorteilswelt
„Auf 100 Prozent"

Rossi nach Verletzung vor Comeback für Vancouver!

US-Sport
18.02.2026 17:45
Marco Rossi
Marco Rossi(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Andrew Mordzynski)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eishockey-Legionär Marco Rossi will nach der Olympia-Pause wieder in der NHL angreifen!

0 Kommentare

Der 24-jährige Vorarlberger absolvierte am Dienstag sein erstes volles Training für die Vancouver Canucks nach eineinhalb Monaten Verletzungspause. Es sei darum gegangen, wieder auf 100 Prozent zu kommen, sagte Rossi. „Und so fühle ich mich im Moment – das erste Mal, seit ich hier bin.“ Der Center war Mitte Dezember von den Minnesota Wild nach Vancouver abgegeben worden.

Schon beim Abschluss des Tauschgeschäfts hatte er an den Folgen eines mit dem Bein geblockten Schusses laboriert. Die Verletzung verschlimmerte sich bei einem weiteren Treffer Ende Dezember. Schon nach dem ersten Vorfall habe er sich nicht gut gefühlt, aber weitergespielt, erklärte Rossi. „Es ist nicht einfach. Es ist so viel passiert, der Trade und so weiter. Als ich hergekommen bin, wollte ich sofort spielen. Rückblickend war das vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber jetzt fühle ich mich gut.“

Marco Rossi
Marco Rossi(Bild: AP)

25 Spiele ausständig
Ihr erstes Spiel nach der Olympia-Pause bestreiten die Canucks am 25. Februar (26. Februar, 4 Uhr MEZ) zu Hause gegen die Winnipeg Jets. 25 Saisonpartien sind für das abgeschlagene Liga-Schlusslicht noch ausständig. „Wir dürfen nicht an die Tabelle denken, sondern müssen positiv bleiben und an unser Spiel denken“, betonte Rossi. „Wir wollen so viel wie möglich lernen als Gruppe.“

Er selbst bestritt bisher erst acht Partien für seinen neuen Klub, kam auf je ein Tor und einen Assist, war dabei aber noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte. „Es war in den paar Spielen sicher nicht mein Spiel oder mein Bestes. Aber es ist, was es ist“, erklärte Rossi. „Es geht darum, zu lernen, es den Fans, aber auch mir selbst zu beweisen. Ich will zurück bei 100 Prozent sein. Und so fühle ich mich im Moment.“

Die Situation, in der das Team sei, sei anders als in Minnesota. „Aber ich bin wirklich glücklich, hier zu sein.“ Die nun fast zweiwöchige Olympia-Pause habe gutgetan. Rossi: „Es war gut, ein bisschen wegzukommen, auch für den Kopf. Jetzt fühle ich mich wirklich gut und bin froh, zurück zu sein.“

US-Sport
18.02.2026 17:45
