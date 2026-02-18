Größter Windpark Österreichs nahm den Betrieb auf

Das Ziel: Keinen Strom aus dem Ausland importieren

Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie, unterstrich, dass das Windprojekt im Einklang mit der Natur stattfinde. „An diesem Standort haben wir 44 alte Windräder abgebaut, vollständig recycelt und 23 neue, bessere errichtet. Die Anzahl der Windräder wurde halbiert und gleichzeitig die Stromproduktion verdoppelt.“ Das Projekt sei deshalb ein Mutmacher für ganz Österreich. „Es gibt keine Ausreden mehr: Dieses große Energieinfrastrukturprojekt zeigt, dass wir uns unabhängig vom Ausland machen können.“