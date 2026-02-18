Syrien: Berüchtigtes Lager soll geschlossen werden

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte konnten im Zuge der Übernahme des Lagers durch Kräfte der Übergangsregierung Tausende Menschen fliehen. Einige seien auf eigene Faust entkommen, anderen seien von mit der Regierung verbündeten Milizen bei der Flucht unterstützt worden, sagte Direktor Rami Abdel-Rahman der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Wochen sollen zudem Angehörige der Bewohner und Schmuggler den Menschen bei der Flucht geholfen haben. Auch die Beobachtungsstelle bestätigte, dass das Lager geschlossen werden soll.