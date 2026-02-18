Assinger: „Können erhobenen Hauptes heimfahren!“

Nächste Ziele im Weltcup

Allgemein gelte nun: „Kopf hoch, abhaken, im Weltcup sind noch einige Sachen zu erledigen.“ Scheib geht im Riesentorlauf-Weltcup mit deutlichem Vorsprung ins Saison-Finish, in der Abfahrt „ist die Kugel aufgrund der Verletzung von Lindsey (Vonn) in Greifweite“ für Hütter, die mit ihrer lang ersehnten Olympia-Medaille angreifen kann. Auch den Nationencup bei den Frauen hat er trotz 577 Punkten Rückstand auf das führende US-Team noch nicht abgeschrieben. „Das ist schon mein geheimes Ziel, abgerechnet wird in Hafjell“, erklärte Assinger mit Blick auf das Weltcup-Finale mit dem 25. März als letztem Wettkampf-Tag.