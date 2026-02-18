Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Behörden ermitteln

Unfalldrama im Stahlwerk: Arbeiter kämpft um Leben

Steiermark
18.02.2026 18:00
Am Gelände des Voestalpine-Stahlwerks in Leoben-Donawitz kam es zum tragischen Unfall.
Am Gelände des Voestalpine-Stahlwerks in Leoben-Donawitz kam es zum tragischen Unfall.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Bei einem Arbeitsunfall in einem Stahlwerk im obersteirischen Leoben-Donawitz starb am Dienstag ein 26-jähriger Mann durch einen Giftgas-Austritt. Sein Kollege (20) kämpft im LKH Graz ums Überleben, er ist in einem kritischen Zustand. Indes wird ermittelt, wie es zu diesem tragischen Unfall kommen konnte.

0 Kommentare

Ein tragischer Arbeitsunfall am Gelände des Voestalpine-Stahlwerks in Leoben-Donawitz sorgt für Bestürzung: Am Dienstag um die Mittagszeit waren zwei Arbeiter aus Ungarn mit planmäßigen Reparaturarbeiten in einem unterirdischen Schacht beschäftigt.

Dabei dürfte es nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei bei Schneidearbeiten zu einem unkontrollierten Kohlenmonoxid-Austritt gekommen sein. Das geruchlose und hochgiftige Gas führt rasch zu Sauerstoffmangel und Bewusstlosigkeit. Ein Vorarbeiter fand die regungslosen Körper der beiden Ungarn (26 und 20 Jahre alt) und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

„Zustand weiter kritisch“
Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein jüngerer Kollege wurde in äußerst kritischem Zustand von einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Vom Uniklinikum hieß es auch Mittwochnachmittag auf „Krone“-Anfrage: „Der Zustand des Mannes ist unverändert kritisch, er befindet sich weiterhin auf der Intensivstation.“

Lesen Sie auch:
Schwieriger Einsatz für die Rettungskräfte in Leoben. (Symbolbild)
Industrie-Unfall
Kohlenmonoxid-Austritt: Arbeiter (26) starb
18.02.2026
Nach Überholvorgang
Alko-Lenker rammt Mopedauto: 52-Jähriger tot
18.02.2026

Laut Auskunft der Voestalpine laufen derzeit behördliche Ermittlungen dazu, wie es zu dem Unfall gekommen sei, Näheres könne man aktuell noch nicht sagen. Bei den Arbeitern handelt es sich um Personal einer beauftragten externen Firma.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
18.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.449 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.863 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
122.332 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1223 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Wien
Jetzt schlafen Obdachlose schon direkt vor Rathaus
903 mal kommentiert
Ein „Quartier“ der Obdachlosen vor dem Rathaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf