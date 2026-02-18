Unfalldrama im Stahlwerk: Arbeiter kämpft um Leben

„Zustand weiter kritisch“

Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein jüngerer Kollege wurde in äußerst kritischem Zustand von einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Vom Uniklinikum hieß es auch Mittwochnachmittag auf „Krone“-Anfrage: „Der Zustand des Mannes ist unverändert kritisch, er befindet sich weiterhin auf der Intensivstation.“