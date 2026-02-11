Warum uns oft der Mut zur Veränderung fehlt

Weshalb diese Methode besonders gut wirkt: Sie trainiert den Blick für Erfolge, auch wenn sie klein sind. Sie verhindert, dass man sich von großen Zielen einschüchtern lässt. Sie bringt Dynamik hinein, weil jeder Tag einen Mini-Fortschritt enthält. Diese Methode ist besonders hilfreich für Menschen, die viel wollen, aber oft das Gefühl haben, „nicht genug“ zu tun. Sie zeigt: Ziele erreicht man nicht in Sprüngen, sondern in Schritten.