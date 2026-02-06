Vorteilswelt
Worauf es ankommt

Sehnen Sie sich auch nach einem erfüllten Leben?

Mentale Stärke & Emotionale Balance
06.02.2026 16:00
Stabil im Außen, klar im Innen. So fühlt sich Balance an. Wer will das nicht?
Stabil im Außen, klar im Innen. So fühlt sich Balance an. Wer will das nicht?(Bild: contrastwerkstatt - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Wer auf Safari die Big Five sucht, hält Ausschau nach Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant und Büffel. Auch unsere Psyche hat ihre eigenen Big Five – und die wenigsten ahnen, wie sehr sie unseren Alltag lenken. Dabei läuft ohne sie wenig rund.

Es gibt Momente, in denen das Leben sich schwer anfühlt – nicht dramatisch, aber zäh. Man funktioniert, aber man lebt nicht richtig. Genau an diesem Punkt beginnt die Frage: Was brauche ich eigentlich, um innerlich stabil zu sein oder um mich gut zu fühlen?

Die klinische Psychologin sowie Gesundheits- und Arbeitspsychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl erlebt in ihrer Praxis immer wieder, dass Menschen oft nach komplizierten Antworten suchen. Dabei, sagt sie, seien es meist fünf grundlegende Bereiche, die darüber entscheiden, wie gut wir durchs Leben kommen.

„Diese fünf Säulen sind wie ein inneres Gerüst. Wenn eine davon wackelt, spüren wir das sofort. Wenn mehrere wackeln, wird das Leben anstrengend.“ Doch das Gute: Alle fünf lassen sich stärken – Schritt für Schritt.

Innere Balance – stark durch Ehrlichkeit
Gefühle sind nicht das Problem. Das Problem ist, wenn sie uns überrollen und handlungsunfähig machen. Viele Menschen kennen das: Stress, Ärger, Überforderung – und plötzlich reagiert man heftiger, als man möchte. Die Forschung zeigt klar, wie wichtig es ist, Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern zu verstehen. Menschen, die das gut können, sind psychisch stabiler und körperlich gesünder.

Mag. Dr. Flenreiss‑Frankl beschreibt es so: „Emotionsregulation heißt nicht, cool zu bleiben. Es heißt, ehrlich zu sich zu sein – und trotzdem handlungsfähig.“ Manchmal reicht schon ein bewusster Atemzug oder ein kurzer Moment, in dem man sich fragt: Was fühle ich gerade wirklich?

Sinn & Werte – warum wir morgens gerne aufstehen
Es gibt Tage, an denen man einfach nur funktioniert. Und dann gibt es Tage, an denen man spürt: Das, was ich tue, passt zu mir. Genau das ist Sinn. Studien zeigen, dass Menschen mit klaren Werten zufriedener sind, weniger Stress empfinden und sogar länger leben.

„Sinn ist nichts Großes“, sagt Mag. Dr. Flenreiss‑Frankl. „Er entsteht in kleinen Momenten – wenn wir etwas tun, das uns entspricht. Das kann ein Gespräch sein, eine Entscheidung, ein Projekt. Wichtig ist nur, dass es sich nach mir anfühlt.“

Zitat Icon

Sichere Beziehungen sind wie ein Sicherheitsnetz. Man fällt und wird wieder aufgefangen. Es sind Menschen, die bleiben, wenn es schwierig wird.

Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl, klinische Psychologin, Gesundheits- und Arbeitspsychologin

Bild: KMM

Verbundenheit – Menschen, die uns guttun
Wir sind soziale Wesen. Und trotzdem fühlen sich viele Menschen einsam – selbst in Beziehungen, im Job, in Gruppen. Die Harvard‑Studie zur Lebenszufriedenheit zeigt seit Jahrzehnten dasselbe Ergebnis: Gute Beziehungen halten uns gesund. Schlechte oder fehlende Beziehungen machen uns krank.

Ein bis zwei Menschen, denen wir wirklich nah sind und denen wir vorbehaltlos vertrauen, bilden das stabile Herzstück. Kommt dazu ein kleines, verlässliches Netzwerk weiterer Kontakte, entsteht ein Gefüge, das Stress und Belastungen abfedert und unser Wohlbefinden messbar stärkt. Genau diese Mischung gilt in der Forschung als besonders wirksam für die psychische Gesundheit.

Selbstwirksamkeit – das Gefühl „Ich kann das schaffen“
Es gibt kaum etwas, das uns so stärkt wie das Gefühl, etwas bewirken zu können. Selbstwirksamkeit entsteht nicht durch große Erfolge, sondern durch kleine Schritte, die wir meistern. Menschen, die an ihre Fähigkeiten glauben, gehen mutiger durchs Leben und erholen sich schneller von Rückschlägen.

„Selbstwirksamkeit ist wie ein Muskel“, sagt Mag. Dr. Flenreiss‑Frankl. „Er wächst, wenn wir ihn benutzen.“ Ein kleiner Fortschritt zählt. Ein Versuch zählt. Ein „Ich probiere es trotzdem“ zählt. Ein Grundsatz: Was ich mir vorstellen kann, ist auch oft – vielleicht nicht immer – umsetzbar.

Rundum-Fürsorge für sich selbst
Viele Menschen merken erst, wie eng Körper und Psyche zusammenhängen, wenn der Schlaf fehlt, die Energie sinkt oder der Stress sich körperlich zeigt. Bewegung, Schlaf und Ernährung sind keine Wellness‑Extras – sie sind psychologische Basisarbeit.

Studien zeigen, dass Bewegung ähnlich antidepressiv wirken kann wie Medikamente bei leichten Depressionen. Schlaf beeinflusst unsere Emotionen stärker, als wir glauben. Im Schlaf arbeitet unsere „interne Müllabfuhr“.

„Der Körper ist der Motor der Psyche“, erklärt die „Krone“-Expertin. „Wenn er leerläuft, kann die Psyche nicht stabil bleiben. Wie ein Auto, das stehenbleibt, wenn der Tank leer ist.“ Schon kleine Routinen – ein Spaziergang, eine halbe Stunde früher ins Bett, ein bewusstes Essen – machen einen Unterschied.

Die fünf Freunde
Dieses Quintett – Gefühle regulieren, Sinn finden, Verbundenheit erleben, Selbstwirksamkeit und -fürsorge – sind keine perfekten Lebensziele. Sie sind eher wie fünf gute Freunde, die man im Blick behalten sollte. Mal braucht man den einen mehr, mal den anderen.

