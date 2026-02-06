Sehnen Sie sich auch nach einem erfüllten Leben?

Mag. Dr. Flenreiss‑Frankl beschreibt es so: „Emotionsregulation heißt nicht, cool zu bleiben. Es heißt, ehrlich zu sich zu sein – und trotzdem handlungsfähig.“ Manchmal reicht schon ein bewusster Atemzug oder ein kurzer Moment, in dem man sich fragt: Was fühle ich gerade wirklich?

Sinn & Werte – warum wir morgens gerne aufstehen

Es gibt Tage, an denen man einfach nur funktioniert. Und dann gibt es Tage, an denen man spürt: Das, was ich tue, passt zu mir. Genau das ist Sinn. Studien zeigen, dass Menschen mit klaren Werten zufriedener sind, weniger Stress empfinden und sogar länger leben.