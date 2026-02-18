Jane Fonda denkt nachts im Bett an Donald Trump

Sie ist eine linksliberale Ikone und als Regierungskritikerin bekannt. Umso absurder klingt jetzt das Eingeständnis von Jane Fonda: Sie denkt nachts im Bett an – kein Scherz – an … Donald Trump.
Im Podcast „On With Kara Swisher“ gab die Schauspielerin Details zu dieser ziemlich abenteuerlichen Vorstellung: „In meinem Kopf führe ich manchmal, vorm Einschlafen, Gespräche mit ihm.“ Die Hollywood-Legende deutete an, dass sie sich dank ihrer Ehe mit CNN-Gründer Ted Turner besser in Trumps Kopf versetzen könne als andere: „Nach einem Jahrzehnt mit Ted Turner verstehe ich Trump ein bisschen, weil sie gewisse Dinge gemeinsam haben – frühe Traumata durch den Vater und so weiter.“
Versuche, Trumps Herz zu berühren
In ihren Fantasie-Gesprächen würde sie versuchen, „Trumps Herz zu berühren“. Unter anderem mit dem Verweis auf ihren Ex, den Donald „einst gemocht und sogar verehrt“ habe. „Ich würde zu ihm zum Beispiel sagen: ‘Ihr habt Dinge gemeinsam‘“, verriet die 88-Jährige – in der Hoffnung, so das Gehör des Präsidenten zu finden.
Wollte mit Anderson vor Trump knien
Fonda enthüllte außerdem, wie ihre erfolglosen Versuche, Trump für die Klimakrise zu sensibilisieren, sie auf eine Idee gebracht hatten: „Ich wollte mit einer Gruppe wirklich brillanter, sexy Frauen zu ihm gehen, mich vor ihm niederknien und ihm sagen, er könne ein globaler Held werden, wenn er den Planeten rette.“
Denn genau so habe Turner auch getickt: „Das hätte bei Ted sicher funktioniert!“ Sie hatte sogar schon eine Zusage von Pamela Anderson, die mitgekommen wäre. Doch der Plan scheiterte letztlich – woran genau, verriet Fonda nicht.
Fonda legt Wert darauf, klarzustellen: „Ich hasse Trump nicht.“ Sie sehe ihn aber - ebenso wie Elon Musk – schlichtweg als „nicht ganz gesund“. Und es sei dieser krankhafte Teil, „den sie nach außen hin ausleben“.
