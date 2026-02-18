Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plan mit sexy Frauen

Jane Fonda denkt nachts im Bett an Donald Trump

Society International
18.02.2026 18:00
Jane Fonda weiß, wie man mit Männer wie Trump umgehen muss.
Jane Fonda weiß, wie man mit Männer wie Trump umgehen muss.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Sie ist eine linksliberale Ikone und als Regierungskritikerin bekannt. Umso absurder klingt jetzt das Eingeständnis von Jane Fonda: Sie denkt nachts im Bett an – kein Scherz – an … Donald Trump.

0 Kommentare

Im Podcast „On With Kara Swisher“ gab die Schauspielerin Details zu dieser ziemlich abenteuerlichen Vorstellung: „In meinem Kopf führe ich manchmal, vorm Einschlafen, Gespräche mit ihm.“ Die Hollywood-Legende deutete an, dass sie sich dank ihrer Ehe mit CNN-Gründer Ted Turner besser in Trumps Kopf versetzen könne als andere: „Nach einem Jahrzehnt mit Ted Turner verstehe ich Trump ein bisschen, weil sie gewisse Dinge gemeinsam haben – frühe Traumata durch den Vater und so weiter.“

Versuche, Trumps Herz zu berühren
In ihren Fantasie-Gesprächen würde sie versuchen, „Trumps Herz zu berühren“. Unter anderem mit dem Verweis auf ihren Ex, den Donald „einst gemocht und sogar verehrt“ habe. „Ich würde zu ihm zum Beispiel sagen: ‘Ihr habt Dinge gemeinsam‘“, verriet die 88-Jährige – in der Hoffnung, so das Gehör des Präsidenten zu finden.

Lesen Sie auch:
Jane Fonda tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Henry Fonda und erweckte eine Protestbewegung ...
Hollywood-Protest
Jane Fonda ruft zum Kampf für Meinungsfreiheit auf
02.10.2025

Wollte mit Anderson vor Trump knien
Fonda enthüllte außerdem, wie ihre erfolglosen Versuche, Trump für die Klimakrise zu sensibilisieren, sie auf eine Idee gebracht hatten: „Ich wollte mit einer Gruppe wirklich brillanter, sexy Frauen zu ihm gehen, mich vor ihm niederknien und ihm sagen, er könne ein globaler Held werden, wenn er den Planeten rette.“

Denn genau so habe Turner auch getickt: „Das hätte bei Ted sicher funktioniert!“ Sie hatte sogar schon eine Zusage von Pamela Anderson, die mitgekommen wäre. Doch der Plan scheiterte letztlich – woran genau, verriet Fonda nicht.

Fonda legt Wert darauf, klarzustellen: „Ich hasse Trump nicht.“ Sie sehe ihn aber - ebenso wie Elon Musk – schlichtweg als „nicht ganz gesund“. Und es sei dieser krankhafte Teil, „den sie nach außen hin ausleben“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
18.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.449 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.863 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
122.332 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1223 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Wien
Jetzt schlafen Obdachlose schon direkt vor Rathaus
903 mal kommentiert
Ein „Quartier“ der Obdachlosen vor dem Rathaus
Mehr Society International
Plan mit sexy Frauen
Jane Fonda denkt nachts im Bett an Donald Trump
Turteln im Bikini
Jessica Alba feiert ihre Scheidung mit Liebes-Trip
Wurde nur 43 Jahre alt
„Die Landarztpraxis“-Star Thorsten Hamer gestorben
Von wegen Nepo-Baby!
Rumer Willis: Vier Jobs, kein Cent von den Eltern!
„Bisschen skeptisch“
Kaulitz-Twins vor „Wetten, dass..?“-Debüt besorgt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf