Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ehepaar tot gefunden

„Das waren gesellige und sehr hilfsbereite Leute“

Oberösterreich
18.02.2026 18:00
Die Ermittler am Tatort
Die Ermittler am Tatort(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Andrea Kloimstein
Porträt von Jürgen Pachner
Von Andrea Kloimstein und Jürgen Pachner

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war Mittwochvormittag im Innviertel (OÖ) im Einsatz. In einer kleinen Ortschaft in Feldkirchen bei Mattighofen wurde ein Ehepaar tot in ihrem Haus gefunden. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Ruhig, fast idyllisch präsentiert sich eine kleine Ortschaft in Feldkirchen bei Mattighofen am Mittwochnachmittag. Nichts deutet noch auf das hin, was sich nur Stunden vorher in einem Zweifamilienhaus hier ereignet hatte. Eine betagte Frau hatte am Morgen Alarm geschlagen, weil sie ihre im selben Haus wohnende Tochter und deren Ehemann nicht fand.

Daraufhin soll sie ihren Sohn verständigt haben, der in Sichtweite lebt. Als dieser gegen 8 Uhr früh in dem Zweifamilienhaus eintraf, fand er seine Schwester und deren Ehemann leblos im Badezimmer vor und setzte die Rettungskette in Gang.

Gaswarner schlug Alarm
Da bei einem eintreffenden Sanitäter der Gaswarner anschlug, wurde auch die örtliche Feuerwehr zu Hilfe gerufen. „Unsere Atemschutzträger haben neben den Personen eine aufgedrehte Propangasflasche gefunden und sofort mit den Belüftungsmaßnahmen begonnen“, schildert Hermann Straßhofer, Kommandant der FF Feldkirchen.

Obduktion angeordnet
Als die Rettungskräfte gefahrlos zu dem Ehepaar vordrangen, konnten sie nichts mehr tun. Sowohl der Mann als auch die Frau waren tot, wiesen Schusswunden im Oberkörperbereich auf. Vorerst wird seitens des Landeskriminalamts in Richtung Tötung auf Verlangen und Suizid ermittelt. Es soll auch eine Nachricht der Verstorbenen gefunden worden sein. Eine Obduktion der Leichen wurde unmittelbar nach deren Auffindung angeordnet.

Lesen Sie auch:
Spurensicherer und Ermittler des Landeskriminalamts waren vor Ort.
Obduktion angeordnet
Verwandte stießen in Wohnhaus auf zwei Leichen
18.02.2026

Erst beim Spazierengehen getroffen
In der Nachbarschaft war das Paar als nett und ruhig bekannt. Während die Frau eher zurückgezogen gelebt hatte, hätte man vor allem den Mann regelmäßig bei Gartenarbeiten angetroffen. Von einer belastenden Situation innerhalb der Familie hat niemand etwas mitbekommen. Noch Tage zuvor hätte man sich beim Spazierengehen getroffen und gegrüßt wie immer. Bürgermeister Franz Hofmann zeigt sich nach dem Vorfall betroffen: „Das waren gesellige Leute, sehr hilfsbereit.“

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.02.2026 18:00
Ähnliche Themen
InnviertelFeldkirchenMattighofen
PolizeiFeuerwehr
OrtschaftFremdverschuldenObduktion
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.449 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.863 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
122.332 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1223 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Wien
Jetzt schlafen Obdachlose schon direkt vor Rathaus
903 mal kommentiert
Ein „Quartier“ der Obdachlosen vor dem Rathaus
Mehr Oberösterreich
Im krone.at-Liveticker
Riesenandrang bei FPÖ ++ Kanzler nun eingetroffen
Ehepaar tot gefunden
„Das waren gesellige und sehr hilfsbereite Leute“
„Museum Total“
Ferienspaß in Linzer Museen mit nur einem Ticket
Transgourmet-Bilanz
Gastro-Betriebe bestellen vermehrt Billigprodukte
Bei Babys
Ärzte raten dringend zur Impfung gegen RSV-Virus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf