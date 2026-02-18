„Das waren gesellige und sehr hilfsbereite Leute“

Erst beim Spazierengehen getroffen

In der Nachbarschaft war das Paar als nett und ruhig bekannt. Während die Frau eher zurückgezogen gelebt hatte, hätte man vor allem den Mann regelmäßig bei Gartenarbeiten angetroffen. Von einer belastenden Situation innerhalb der Familie hat niemand etwas mitbekommen. Noch Tage zuvor hätte man sich beim Spazierengehen getroffen und gegrüßt wie immer. Bürgermeister Franz Hofmann zeigt sich nach dem Vorfall betroffen: „Das waren gesellige Leute, sehr hilfsbereit.“