Serum nicht verfügbar: „Wir sind fast wie Dealer“

Werbung wirkt – die Nachfrage nach dem Schutzserum gegen Gürtelrose ist groß. Aber die Ärzte, die Über-60-Jährige gratis impfen sollen, haben kaum eine Chance, an den „Stoff“ heranzukommen. Und damit bleibt jenen, die sich rasch impfen lassen wollen, nur ein kostspieliger Ausweg.