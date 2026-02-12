Bis zum zweiten Geburtstag mit der Mama im Häfen
Kriminelle Familie
Eine kriminelle Jungfamilie auf der Flucht prellte gleich mehrere Thermenhotels in Oberösterreich. Jetzt sind nicht nur der Papa, der eigentlich längst in seine Zelle nach Ried zurückkehren musste, sondern auch seine Frau samt Baby in Haft. Die „Krone“ kennt alle Hintergründe.
Vom kleinen Luxus-Urlaub in die Gefängniszelle. Zuvor spielte eine dreiköpfige Familie aus dem Bezirk Steyr-Land fast zwei Monate mit der Polizei Katz und Maus, ehe Fahndungsspezialisten des Landeskriminalamts dem Treiben ein Ende bereiteten und in Eggelsberg die flüchtigen Eltern aufgabelten.
