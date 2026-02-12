Vorteilswelt
Kriminelle Familie

Bis zum zweiten Geburtstag mit der Mama im Häfen

Oberösterreich
12.02.2026 05:00
Mutter und Baby wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
Mutter und Baby wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Eine kriminelle Jungfamilie auf der Flucht prellte gleich mehrere Thermenhotels in Oberösterreich. Jetzt sind nicht nur der Papa, der eigentlich längst in seine Zelle nach Ried zurückkehren musste, sondern auch seine Frau samt Baby in Haft. Die „Krone“ kennt alle Hintergründe.

Vom kleinen Luxus-Urlaub in die Gefängniszelle. Zuvor spielte eine dreiköpfige Familie aus dem Bezirk Steyr-Land fast zwei Monate mit der Polizei Katz und Maus, ehe Fahndungsspezialisten des Landeskriminalamts dem Treiben ein Ende bereiteten und in Eggelsberg die flüchtigen Eltern aufgabelten.

Oberösterreich

