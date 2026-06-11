So viel Schaden richteten Käfer, Sturm und Co. an

Ein Rückzugsort, in dem man neue Energie tanken kann, eine nachwachsende Ressource für die Bauwirtschaft sowie ein natürlicher Schutz gegen Umweltgefahren wie Lawinen. In der aktuell stattfindenden Aktionswoche dreht sich alles rund um das Thema Wald. Seitens des Landes wurde die Woche unter das Motto „Wald und Wirtschaft“ gestellt.