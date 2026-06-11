So viel Schaden richteten Käfer, Sturm und Co. an

Noch bis Sonntag findet die Woche des Waldes statt, die heuer unter dem Motto „Wald und Wirtschaft“ steht. Das Land Tirol hat spannende Zahlen und Bilanzen zum Thema Holz zusammengetragen.
Ein Rückzugsort, in dem man neue Energie tanken kann, eine nachwachsende Ressource für die Bauwirtschaft sowie ein natürlicher Schutz gegen Umweltgefahren wie Lawinen. In der aktuell stattfindenden Aktionswoche dreht sich alles rund um das Thema Wald. Seitens des Landes wurde die Woche unter das Motto „Wald und Wirtschaft“ gestellt.
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