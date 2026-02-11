Diese Mitglieder der Regierung nutzen Ehrenlogen

Der politische Aufmarsch am Opernball in Wien war schon einmal größer, an bekannten Politikerinnen und Politikern mangelt es aber dennoch nicht. Erwartet werden am Donnerstag etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) sowie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS).
Der Bundespräsident und der Bundeskanzler haben beim Opernball kostenlose Ehrenlogen, letztere nutzen immer wieder Regierungsmitglieder. In diesem Jahr sind das Andreas Babler, Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ), Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und ihr Kollege Alexander Pröll (beide ÖVP). Meinl-Reisinger hat als einziges Regierungsmitglied eine eigene Loge angemietet. Sie nimmt auch gleich mehrere Gäste mit, darunter ihre philippinische Amtskollegin Maria Theresa Lazaro und die albanische Außenministerin Elisa Spiropalli. Neben ihnen werden auch der Ehemann der NEOS-Chefin, die philippinische Botschafterin, die albanische Botschafterin sowie Kabinetts- und Protokollmitarbeiterinnen Platz finden.
Die Einladung von Lazaro zum Opernball ist laut dem Außenministerium ein „besonderes Zeichen der Wertschätzung sowie der engen menschlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und den Philippinen“. Seit den 1970er-Jahren sei der Beitrag der philippinischen Community in Österreich insbesondere im Pflegebereich „von unschätzbarem Wert“, hieß es.
Eigene Loge kostet 26.000 Euro
Die Kosten für die Loge betragen laut Außenministerium 26.000 Euro und werden vom Repräsentationsbudget getragen. Meinl-Reisingers unmittelbarer Vorgänger Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte in seiner fünfjährigen Amtszeit einmal eine Opernball-Loge gebucht, und zwar im Jahr 2024 für Amtskolleginnen aus Belgien und Finnland.
Staatssekretär Pröll ist quasi die Vertretung des Bundeskanzlers Christian Stocker, der wegen eines EU-Gipfels passen muss. Er wird von der deutschen Forschungsministerin Dorothee Bär (CDU) begleitet. Vizekanzler Babler nimmt seinen langjährigen Freund Max Minichmayr, Klient der Lebenshilfe Baden, mit. Der Bundespräsident wird ohne speziellen Gast, aber mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer erwartet. Noch nicht bekannt ist der Gast von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), wobei es sich laut seinem Büro um „eine internationale Persönlichkeit aus dem Politik-Bereich“ handelt. Angekündigt haben sich zudem Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ), Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP).
