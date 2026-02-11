Diese Mitglieder der Regierung nutzen Ehrenlogen

Staatssekretär Pröll ist quasi die Vertretung des Bundeskanzlers Christian Stocker, der wegen eines EU-Gipfels passen muss. Er wird von der deutschen Forschungsministerin Dorothee Bär (CDU) begleitet. Vizekanzler Babler nimmt seinen langjährigen Freund Max Minichmayr, Klient der Lebenshilfe Baden, mit. Der Bundespräsident wird ohne speziellen Gast, aber mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer erwartet. Noch nicht bekannt ist der Gast von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), wobei es sich laut seinem Büro um „eine internationale Persönlichkeit aus dem Politik-Bereich“ handelt. Angekündigt haben sich zudem Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ), Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP).