Opernball 2026

Vom Altkanzler mutiert er zum Kaiser der Logen

Adabei Österreich
31.01.2026 06:00
Letztes Jahr war Alt-BM Elli Köstinger mit Kurz am Ball.(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Während Kanzler Christian Stocker in Brüssel weilt, wird einer seiner Vorgänger beim Opernball einer der größten Gastgeber. Ob die Gästeliste von Sebastian Kurz für das große Staatsgewalze schon bekannt ist, und wie viele Logen er befüllen wird . . .

0 Kommentare

Es kann ja eigentlich wirklich nur ein Zufall sein, aber für die geneigten Freunde und Kommentatoren des Wiener Opernballs – und der heimischen Innenpolitik – bedeutet diese Nachricht: Popcorn und ein gutes Kaltgetränk am 12. Februar herrichten, denn das könnte tatsächlich spannend sein.

Alljährlich birgt der Logenplan des Opernballs einige Geheimnisse. Nun, eines davon können wir an dieser Stelle lüften, denn wie die „Krone“ erfuhr, wird unser Altbundeskanzler Sebastian Kurz heuer nicht nur in einer, sondern gleich in zwei Logen (mit noch geheimer Gästeliste) bei unserem Staatsball Hof halten.

Gut möglich, dass er im gleichen Eckerl wie letztes Jahr bleibt. Das wäre im 2. Rang rechts – mit viiiel Überblick über das ganze Geschehen und die Bundeskanzler-Loge. Die liegt nämlich genau auf der gleichen Seite, nur ein Stockwerk tiefer.

. . . wer dort heuer Kanzler Christian Stocker vermutet, wird enttäuscht. Der weilt zu dieser Zeit in Brüssel und wird von Vizekanzler Andreas Babler aber bestimmt würdig vertreten.

