Aus „Sorge“ eigene Nichte im Stadtpark geschlagen

„Fühle mich als Onkel verantwortlich für sie“

„Ich bekenne mich schuldig, Frau Rat“, versuchte der Angeklagte nun vor dem Innsbrucker Landesgericht erst gar nicht, um den heißen Brei herumzureden. Er habe ihr zwei „Watschen“ gegeben. Aber nicht aus dem Grund, dass er nicht wollte, dass sie sich mit Burschen trifft, wie die Richterin vermutete. „Ich weiß, dass zwei von ihnen der Drogenszene angehören. Wir haben in Kufstein ja ein Problem damit und ich fühle mich als Onkel verantwortlich für meine Nichte“, erklärte der vierfache Familienvater.