Wenige Polit-Spitzen tanzen am Opernball-Parkett

Pröll vertritt Regierungschef und bringt Deutsche Ministerin mit

Fix zugesagt haben bislang nur vier Regierungsmitglieder. Aus der ÖVP stehen zwei Namen auf der Gästeliste – und damit zeichnet sich ein Ball der Staatssekretäre ab: Erwartet werden Staatssekretärin Elisabeth Zehetner sowie Staatssekretär Alexander Pröll. Pröll vertritt dabei Bundeskanzler Christian Stocker, der aufgrund eines EU-Termins in Brüssel verhindert ist. Bei einem informellen EU-Rat soll über die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union beraten werden.