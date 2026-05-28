„Emily in Paris“-Star an ALS-Erkrankung gestorben

Der französische Schauspieler Pierre Deny, der durch seine Rolle in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ international bekannt wurde, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Der Schauspieler sei am Montag an einer ALS-Erkrankung, die fortschreitende Muskellähmungen auslöst, gestorben, teilten seine Töchter in einer Erklärung mit.
Pierre Deny war in Frankreich ein bekanntes Gesicht in Fernsehserien und hatte seine Karriere in den 1980er-Jahren am Theater begonnen, ehe er zu Film und Fernsehen wechselte.
Gastrolle in Netflix-Hitserie
In der Serie „Emily in Paris“ verkörperte der Schauspieler in der dritten und vierten Staffel Louis de Léon, den Geschäftsführer des fiktiven Modekonzerns JVMA.
Pierre Deny war der breiten Öffentlichkeit in Frankreich vor allem durch seine Rollen in Krimiserien wie „Julie Lescaut“ oder „Une femme d‘honneur“ bekannt, in denen er den Hauptkommissar spielte, sowie in der Serie „Demain nous appartient“, die sich um das Leben der Einwohner von Sète in Südfrankreich dreht.
Im Kino spielte er unter anderem unter der Regie von Sylvie Testud in „La Vie d‘une autre“ (2012) mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.