Zverev: Bälle-Geheimnis? „Bin vielleicht zu blöd!“

Die meisten Tennisprofis prüfen vor dem Aufschlag die Bälle, ehe sie sich für einen entscheiden – nicht so der Deutsche Alexander Zverev.
Die Tennis-Legenden Novak Djokovic und Rafael Nadal könnten ihm vielleicht „ein paar Geheimnisse über die Tennisbälle erzählen“, sagte der Weltranglistendritte und ergänzte lächelnd: „Vielleicht bin ich zu blöd, um es zu erkennen. Aber für mich sind sie alle gleich.“
Zverev hatte die Frage von Ex-Profi Mats Wilander unmittelbar nach seinem völlig ungefährdeten 6:4, 6:2, 6:2-Sieg in der zweiten Runde der French Open gegen den Tschechen Tomas Machac beantwortet. Bei dem Match schlug er insgesamt 19 Asse. „Ich nehme einfach den ersten Ball, den ich bekomme. Ich versuche, so hart es geht aufzuschlagen und den Punkt zu gewinnen. Und das ist es.“
Nun gegen Lokalmatador
Im Kampf ums Achtelfinale trifft Zverev nun auf den Franzosen Quentin Halys.
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