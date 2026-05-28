Zverev: Bälle-Geheimnis? „Bin vielleicht zu blöd!“

Zverev hatte die Frage von Ex-Profi Mats Wilander unmittelbar nach seinem völlig ungefährdeten 6:4, 6:2, 6:2-Sieg in der zweiten Runde der French Open gegen den Tschechen Tomas Machac beantwortet. Bei dem Match schlug er insgesamt 19 Asse. „Ich nehme einfach den ersten Ball, den ich bekomme. Ich versuche, so hart es geht aufzuschlagen und den Punkt zu gewinnen. Und das ist es.“