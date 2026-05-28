Gewerkschaft gegen WAC: „Wir gehen rechtlich vor!“

Die „Vereinigung der Fußballer“ (VdF) steigt auf die Barrikaden – da laut der Gewerkschaft einige Akteure seit mehr als einem Jahr auf die ihnen zustehende Prämie des WAC warten. Um diese handelt es sich, so viele Spieler sind betroffen, um so viel Geld geht es. Und laut „Krone“-Infos kämpft auch Didi Kühbauer um seine Kohle. Positiv: Ein WAC-Nachwuchstrainer düst mit der ÖFB-Nationalmannschaft zur WM nach Amerika – im Stab von Coach Ralf Rangnick.