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Gewerkschaft gegen WAC: „Wir gehen rechtlich vor!“

Fußball National
28.05.2026 06:27
WAC-Boss Dietmar Riegler hatte heuer große Abstiegssorgen – jetzt droht ihm auch noch ...
WAC-Boss Dietmar Riegler hatte heuer große Abstiegssorgen – jetzt droht ihm auch noch rechtlicher Ärger durch die Gewerkschaft.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Die „Vereinigung der Fußballer“ (VdF) steigt auf die Barrikaden – da laut der Gewerkschaft einige Akteure seit mehr als einem Jahr auf die ihnen zustehende Prämie des WAC warten. Um diese handelt es sich, so viele Spieler sind betroffen, um so viel Geld geht es. Und laut „Krone“-Infos kämpft auch Didi Kühbauer um seine Kohle. Positiv: Ein WAC-Nachwuchstrainer düst mit der ÖFB-Nationalmannschaft zur WM nach Amerika – im Stab von Coach Ralf Rangnick. 

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Die Erleichterung vor gut drei Wochen war noch riesig im Hause WAC – der Klassenerhalt wurde dank des 1:0-Sieges in Ried geschafft. Da zeigte sich Wolfsberg-Boss Dietmar Riegler noch sehr spendabel, sind stolze 50.000 Euro aus seinem Börserl in die Mannschaftskassa geflossen – womit sich ein Teil der Wolfsberger Truppe auch den allseits bekannten Mallorca-Trip gönnte.

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