Der nächste VSV-Crack ist schlimm verletzt!

Jetzt kämpft Anwalt für Gerechtigkeit von „Buba“
In Kehle geschnitten
Die Anmeldung ist durch! VSV-Neuzugang Joel Teasdale ist am Wochenende beim Ungarn-Trip fix eingeplant. Er spielt am Samstag gegen Ferencvaros Budapest und am Sonntag gegen Szekesfehervar. Schlechte News gibt´s bei einem Verteidiger, der am Dienstag sogar das Training abbrechen musste.
Wiedersehen macht Freude! VSV-Neuzugang Joel Teasdale kennt Trainer Pierre Allard aus Jugendzeiten in Kanada – als er mit 18 Jahren beim NHL-Klub Montreal (für den er zwei Partien machte!) und AHL-Farmteam Laval unter Vertrag gewesen war, schwitzte er auch drei Jahre unter Fitnesscoach Allard.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.