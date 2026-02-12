62 Katzen gehalten: Leid durch falsche Tierliebe

Das prominenteste Beispiel dafür ist das „Animal Hoarding“, also das krankhafte Sammeln einer Vielzahl von Tieren. Laut TierQuarTier Wien sind die betroffenen Personen davon überzeugt, den Tieren zu helfen. Tatsächlich sind sie meist nicht mehr in der Lage, eine artgerechte Versorgung sicherzustellen.