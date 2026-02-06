Überraschung bei Razzia auf Wiener Wachtelfarm

„Automaten durch Videokamera überwacht“

Das bewahrheitete sich bei der Nachschau auch, allerdings anders als gedacht. Denn die Beamten machten in dem Mehrparteienhaus eine erstaunliche Entdeckung: kein Geflügel oder Eier, sondern fünf betriebsbereite Glücksspielautomaten. „Die Automaten wurden durch eine Videokamera überwacht und laut den anwesenden Spielern dürfte die Auszahlung von Gewinnen durch den beobachtenden Hintermann erfolgt sein“, so das Finanzministerium am Freitag.