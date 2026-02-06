Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skurrile Entdeckung

Überraschung bei Razzia auf Wiener Wachtelfarm

Wien
06.02.2026 08:35
Statt Geflügel gab es Glücksspiel.
Statt Geflügel gab es Glücksspiel.(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, BMF/Finanzpolizei)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erwartet wurde seitens der Ermittler wohl vorwiegend Federvieh – mit bunt blinkenden Automaten haben sie aber wohl am wenigsten gerechnet. Beamte der Finanzpolizei nahmen eine Wachtelfarm in Wien unter die Lupe. Der Verdacht: illegale Gewerbeausübung. Bei der Razzia deckten die Beamten allerdings illegales Glücksspiel auf.

0 Kommentare

Der „besonders skurrile Fall“ wurde Ende Jänner aufgedeckt. Die Polizei und das Büro für Sofortmaßnahmen hatten Hinweise bekommen, dass es auf einer Wachtelfarm in Penzing nicht mit rechten Dingen zugeht. 

„Automaten durch Videokamera überwacht“
Das bewahrheitete sich bei der Nachschau auch, allerdings anders als gedacht. Denn die Beamten machten in dem Mehrparteienhaus eine erstaunliche Entdeckung: kein Geflügel oder Eier, sondern fünf betriebsbereite Glücksspielautomaten. „Die Automaten wurden durch eine Videokamera überwacht und laut den anwesenden Spielern dürfte die Auszahlung von Gewinnen durch den beobachtenden Hintermann erfolgt sein“, so das Finanzministerium am Freitag. 

Beamte der Finanzpolizei beschlagnahmten die Geräte in weiterer Folge und suchen nun nach den Betreibern. „Es drohen Strafen nach dem Glücksspielgesetz von bis zu 150.000 Euro“, so das Ministerium.

Zwei der insgesamt fünf Automaten
Zwei der insgesamt fünf Automaten(Bild: BMF/Finanzpolizeidvi)
Die Finanzpolizei beschlagnahmte die Geräte.
Die Finanzpolizei beschlagnahmte die Geräte.(Bild: BMF/Finanzpolizeidvi)

„Kann Existenzen zerstören“
„Illegales Glücksspiel wird fernab jeglichen Spielerschutzes betrieben und kann Existenzen zerstören. Daher ist jeder sichergestellte illegal aufgestellte Automat ein wichtiger Schritt in diesem Kampf, und die Finanzpolizei wird weiterhin konsequent vorgehen. Wir gratulieren allen beteiligten Behörden zur guten Zusammenarbeit und zu diesem wichtigen Erfolg gegen das illegale Glücksspiel“, erklärten Finanzminister Markus Marterbauer und Finanzstaatsekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Razzia
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
4° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
4° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.985 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
101.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
84.355 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Wien
Skurrile Entdeckung
Überraschung bei Razzia auf Wiener Wachtelfarm
Krone Plus Logo
Mehr Beamte gefordert
In diesen Bezirken fehlen die meisten Polizisten
Krone Plus Logo
Zwei Monate offen
Marktraum: Darum zieht Standler jetzt wieder aus
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 20.30 Uhr: RB Salzburg gegen Austria Wien!
„Ohne Freigabe“
Aufregung um russisches Fernsehen an Wiener Schule
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf